Фильм ужасов! Разгневанный тюменец рассказал, как борется со спам-звонками из банка

Какое-то время парень радовался своей покупке и даже мирился с периодическими звонками из банка, в рамках которых парню предлагали оформить еще один кредит или оформить карту. Однако звонить стали чаще, а по ту сторону сидел уже не живой человек, а крайне доставучий робот.