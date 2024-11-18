Фильм ужасов! Разгневанный тюменец рассказал, как борется со спам-звонками из банка

Posted 18 ноября, 09:16
Published 18 ноября, 09:16
Modified 18 ноября, 11:30
Updated 18 ноября, 11:30
Телефон тюменца попал в одну из баз банков еще в 2019 году. Тогда ему нужен был кредит для крупной покупки.
«Мне понадобился ноутбук для работы и прочих своих различных задач. Пришел в популярную сеть магазинов, чтобы приобрести ноутбук в кредит, и начали с продавцами запрашивать у банков, кто же мне даст этот кредит. В списке были как популярные и на слуху банки, так и малоизвестные, некоторые из которых я слышал впервые. Везде пришли отказы, кроме некого банка под крайне неприятный процент, который составлял около 25%. Выбора не было, поэтому было решено принять столь щедрое предложение. Спустя год кредит был благополучно выплачен и забыт», — рассказывает Денис.
Какое-то время парень радовался своей покупке и даже мирился с периодическими звонками из банка, в рамках которых парню предлагали оформить еще один кредит или оформить карту. Однако звонить стали чаще, а по ту сторону сидел уже не живой человек, а крайне доставучий робот.
«В прошлом году банк в игру ввел голосовых помощников. Но они помогали не клиентам, а отделу „телефонных звонилок“, увеличивая количество поступающих вызовов на телефона их „клиентов““, — говорит тюменец.
По словам Насырова, «помощников» сделали очень похожими на живых людей, что звучало даже пугающе. Для роботов записали не просто голоса девушек, которые звонили ранее, но и вставили прочие звуки, характерные для живых людей.
«Эти голоса мне уже в страшных снах видятся и заставляют трястись от злости. „Девушки“ бойко здоровались, делали вид, что не слышат и переспрашивают, слышно ли их. Они даже записывали чихи и последующие извинения. А дальше предлагали взять „жирный“ кредит в их прекрасном банке», — говорит тюменец.
Со временем звонков становилось больше. В неделю могли звонить несколько раз. Денис просил «псевдодевушку» вызвать оператора, но ответа не получал. Не помогало даже согласие оформить кредит и просьбы по этому случаю перевести на живого оператора — робот весело и бодро предлагать смс-сообщение, в котором будет вся дополнительная информация.
«Не выдержав, я позвонил на горячую линию банка и, сдерживая эмоции, попросил уже живую девушку на той стороне провода больше мне не звонить и удалить номер из базы данных. Она извинилась и сообщила, что всё сделано и более звонков не будет. Я глубоко вздохнул и успокоился, ведь в последующие недели звонков правда не поступало», — рассказывает Денис.
Однако уже через несколько недель звонки начали поступать снова. Это уже начало сводить с ума тюменца, которому по работе необходимо было отвечать на поступающие звонки.
«И я вновь набираю номер горячей линии и, ругаясь, прошу сделать это вновь. Слышу извинения и положительный ответ. Следующие месяцы тишина, раз в месяц были звонки, но я уже не обращал на это внимание», — говорит Денис.
Но совсем недавно банк начал новую волну звонков. Если ранее раздражающие вызовы поступали пару раз в неделю, то теперь из банка начали звонить по несколько раз за день.
«Будто банк начал будто войну против меня! Названивали в огромных количествах буквально несколько раз на дню. Вечно отвлекающие звонки, от которых нельзя отвязаться. Разозлившись окончательно, отправился в банк, крича и снося всё на своем пути, ведь я трачу своё время, чтобы добраться в другую часть города после работы до этого уже ненавистного мне банка», — вспоминает тюменец.
В отделении банка парню выдали бланк для «отмены» информирования по телефону, в котором были описаны все события, которые Денис считает «издевательством банка над человеком». Всё заверили печатью, была взята копия бланка.
«Не знаю, поможет ли мне этот шаг окончательно, но за эту пару недель звонков ещё не было. А если будут — попробую обратиться против телефонных террористов в Центробанк или, быть может, через суд, где я бы с радостью хотел бы взыскать с прекрасного банка круглую сумму за моральный ущерб, за предоставленные мне неудобства», — указывает Насыров.
Как говорит тюменский юрист Павел Шадрин, такие навязчивые и раздражающие звонки можно счесть нарушением законодательства. В соответствии с законодательством о рекламе, распространение рекламных сообщений через сети электросвязи, включая телефонные звонки, разрешено только при условии предварительного согласия получателя на получение такой информации. А значит любой человек, попадающий под «агрессивные прозвоны» может их отменить.
«Согласно закону, обработка персональных данных допускается только с согласия человека. Обработка персональных данных включает в себя любые действия с ними. Таким образом, вы можете запретить банку обрабатывать любые ваши персональные данные, включая звонки», — говорит Шадрин.
Для этого необходимо записать нежелательный звонок, в рамках которого вы попросите оператора исключить ваш номер из базы операторов. После этого необходимо написать заявление в банк с требованием прекратить звонки и разглашение персональных данных. Если вы снова получите вызов от нежелательной компании, то имеете право обратиться в суд.
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