«Куплю перцовый баллончик для таких психов»: тюменка пожаловалась на незнакомца

Posted Вчера, 19:55
Published Вчера, 19:55
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
«Навстречу идет мужик прямо на нас, мы в сторону, он все равно на нас, мы останавливаемся, чтобы пропустить его, а он специально всем своим телом толкает меня и идет дальше. Естественно, от неожиданности я оглянулась и увидела реакцию недомужика: он ждал, пока я ему что-нибудь скажу, естественно, я в присутствии детей ничего не ответила, а только попросила старшего ребенка идти скорей. Так этот мужик кинулся к нам и начал „ачёкать“ с бешеными глазами, его аж подбрасывало. На что я ему ответила, что даже слова в его сторону не сказала. Он ударил меня по пятой точке и направился совершенно в другую сторону», — рассказала местная жительница.
Тюменка добавила, что не стала ему ничего отвечать из опасений, что у данного «психа» может быть нож или какое-нибудь другое оружие. При этом она написала, что ушедший человек долго оборачивался на них.
В комментариях подписчики рассказали, что также пересекались с этим прохожим.
«Я тоже сегодня встретила этого мужчину на своём пути и получила от него кулаком в плечо. И я так же была с ребёнком. Отвечать не стала… Шли у 143 дома…», — написала тюменка.
Многие посоветовали автору поста приобрести перцовый баллончик.
Ранее «Наш город» писал, что в районе улицы Ставропольской появился эксгибиционист.