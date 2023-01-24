nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 19:55

Published Вчера, 19:55

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

«Куплю перцовый баллончик для таких психов»: тюменка пожаловалась на незнакомца

Вчера, 19:55
Фото: 1MI

Тюменка сообщила о неадекватном мужчине, разгуливающем по Московскому тракту

Пост о странном прохожем появился в паблике «ЧС Тюмень». Местная жительница рассказала, что шла по улице Московский тракт, 143, с двумя детьми, и навстречу им вышел мужчина.
«Навстречу идет мужик прямо на нас, мы в сторону, он все равно на нас, мы останавливаемся, чтобы пропустить его, а он специально всем своим телом толкает меня и идет дальше. Естественно, от неожиданности я оглянулась и увидела реакцию недомужика: он ждал, пока я ему что-нибудь скажу, естественно, я в присутствии детей ничего не ответила, а только попросила старшего ребенка идти скорей. Так этот мужик кинулся к нам и начал „ачёкать“ с бешеными глазами, его аж подбрасывало. На что я ему ответила, что даже слова в его сторону не сказала. Он ударил меня по пятой точке и направился совершенно в другую сторону», — рассказала местная жительница.

Тюменка добавила, что не стала ему ничего отвечать из опасений, что у данного «психа» может быть нож или какое-нибудь другое оружие. При этом она написала, что ушедший человек долго оборачивался на них.

В комментариях подписчики рассказали, что также пересекались с этим прохожим.

«Я тоже сегодня встретила этого мужчину на своём пути и получила от него кулаком в плечо. И я так же была с ребёнком. Отвечать не стала… Шли у 143 дома…», — написала тюменка.

Многие посоветовали автору поста приобрести перцовый баллончик.

Ранее «Наш город» писал, что в районе улицы Ставропольской появился эксгибиционист.

Тюменцев напугал гуляющий по улицам эксгибиционист
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Странности#Психические заболевания#Жалобы#Тюменцы#Маньяки
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14