Буян, разгуливающий с ножом во дворе дома, напугал тюменцев

Добавлено в 10:49: в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. По информации, размещенной на портале «Наш Город» будет проведена проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.