Буян, разгуливающий с ножом во дворе дома, напугал тюменцев

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«Люди, будьте осторожнее и бдительны на улицах, в подъездах, а также когда заходите в лифты или находитесь на лестнице», — предупредили тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 10:49: в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. По информации, размещенной на портале «Наш Город» будет проведена проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 30 на 31 марта в Областной больнице №4 Ишима доставленный с травмами 50-летний пациент набросился, размахивая ножницами, на врачей медучреждения. К счастью, медикам удалось его обезвредить. В настоящее время по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в отношении буяна возбуждено уголовное дело.