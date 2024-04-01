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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Тюменцев напугал неадекватный мужчина, разгуливающий с ножом

Буян, разгуливающий с ножом во дворе дома, напугал тюменцев

1 апреля 2024, 05:39
Фото: 1MI

Тюменцев напугал неадекватный мужчина, разгуливающий с ножом

Утро воскресенья у жителей дома на Широтной, 170/3, выдалось неспокойным. Рядом с многоэтажкой по улице разгуливал нетрезвый мужчина с ножом в руках. По словам очевидцев, буян является местным жителем.
Видео: 1MI
«Люди, будьте осторожнее и бдительны на улицах, в подъездах, а также когда заходите в лифты или находитесь на лестнице», — предупредили тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 10:49: в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. По информации, размещенной на портале «Наш Город» будет проведена проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 30 на 31 марта в Областной больнице №4 Ишима доставленный с травмами 50-летний пациент набросился, размахивая ножницами, на врачей медучреждения. К счастью, медикам удалось его обезвредить. В настоящее время по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в отношении буяна возбуждено уголовное дело.

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