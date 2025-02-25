Управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени миллионы рублей

Posted 25 февраля, 05:38
Published 25 февраля, 05:38
Modified 25 февраля, 05:40
Updated 25 февраля, 05:40
«В Арбитражный суд Тюменской области 14.02.2025 поступило исковое заявление ООО „ТАВРИДА-НОРД“ к ООО „БУРГЕР РУС“ о взыскании задолженности в размере 31 510 816,75 рублей по договору аренды нежилого помещения от 05.10.2020 № БР0335/20, расходов по оплате государственной пошлины в размере 540 108,00 рублей», — указано в документе.
Также отмечено, что ООО «Бургер Рус» должно в срок до 12 марта предоставить в суд сопроводительные ведомости, накладные, квитанции и иные документы, составляемые при инкассировании выручки за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2024 года, кассовые ордера и т. д.
Заседание суда по данному делу назначено на 19 марта 205 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги выставили имущество застройщика «Сибстройсервис». К продаже подготовлена пять помещений, площадь каждого из которых около 2 тысяч квадратных метров. Стоимость каждого лота составляет 21,7 миллиона рублей.