Управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени миллионы рублей

Также отмечено, что ООО «Бургер Рус» должно в срок до 12 марта предоставить в суд сопроводительные ведомости, накладные, квитанции и иные документы, составляемые при инкассировании выручки за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2024 года, кассовые ордера и т. д.