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Posted 25 февраля, 05:38

Published 25 февраля, 05:38

Modified 25 февраля, 05:40

Updated 25 февраля, 05:40

Управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени 31,5 млн

Управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени миллионы рублей

25 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.

Управляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени 31,5 млн

Сюжет
Суд
Иск в арбитражный суд о взыскании задолженности в размере 31,5 миллиона рублей по договору аренды помещения по улице Ленина, 61 направила компания-собственник здания «Таврида-Норд». Данная информация указана в картотеке арбитражных дел.
«В Арбитражный суд Тюменской области 14.02.2025 поступило исковое заявление ООО „ТАВРИДА-НОРД“ к ООО „БУРГЕР РУС“ о взыскании задолженности в размере 31 510 816,75 рублей по договору аренды нежилого помещения от 05.10.2020 № БР0335/20, расходов по оплате государственной пошлины в размере 540 108,00 рублей», — указано в документе.
Фото: kad.arbitr.ru

Также отмечено, что ООО «Бургер Рус» должно в срок до 12 марта предоставить в суд сопроводительные ведомости, накладные, квитанции и иные документы, составляемые при инкассировании выручки за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2024 года, кассовые ордера и т. д.

Заседание суда по данному делу назначено на 19 марта 205 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги выставили имущество застройщика «Сибстройсервис». К продаже подготовлена пять помещений, площадь каждого из которых около 2 тысяч квадратных метров. Стоимость каждого лота составляет 21,7 миллиона рублей.

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