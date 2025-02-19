Тюменец пошел на СВО, чтоб выплатить миллионный долг по алиментам

42-летний тоболяк выплатил более 1,2 млн рублей долга по алиментам, который копил несколько лет. Окончательно забыть о детях, которые остались без внимания отца, не давали приставы. Мужчину несколько раз отправляли на обязательные работы, а после тоболяк получил приговор по уголовному делу из-за долгов по алиментам.