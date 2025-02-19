Тюменец пошел на СВО, чтоб выплатить миллионный долг по алиментам

Posted 19 февраля, 06:14
Published 19 февраля, 06:14
Modified 19 февраля, 06:18
Updated 19 февраля, 06:18
42-летний тоболяк выплатил более 1,2 млн рублей долга по алиментам, который копил несколько лет. Окончательно забыть о детях, которые остались без внимания отца, не давали приставы. Мужчину несколько раз отправляли на обязательные работы, а после тоболяк получил приговор по уголовному делу из-за долгов по алиментам.
«Он длительное время уклонялся от уплаты средств на содержание своих дочерей, к общению с ними не стремился. Через некоторое время он женился во второй раз, в новой семье тоже появились дети», — рассказали в областном Управлении ФССП России.
После отбытия наказания в виде исправительных работ мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и ушел в зону СВО.
«На днях он вернулся домой и разом оплатил всю сумму долга. Теперь он стал совсем другим человеком: часто встречается и общается с дочками, одна из них уже достигла совершеннолетия. Планирует устроиться на работу и быть хорошим отцом для всех своих детей», — добавил представитель управления.
Жители Тобольска поддержали земляка в соцсетях. Некоторые ограничились одобрительными эмодзи.
«Самое главное, что изменился. Дай бог, девочки и папа наладят свои отношения. Как говорится, каждый имеет право на второй шанс. А девочкам тем более очень нужен сильный папа рядом», — написал один из тоболяков.
«Наш Город» рассказывал о другом жителе Тобольска, которому грозила уголовная ответственность за неуплату алиментов. Вместо того, чтобы рассчитаться с долгом, мужчина отказался платить и подписал контракт с Минобороны.