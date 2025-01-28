«Надежный друг и наставник». На СВО погиб командир роты из Тюменской области

Posted 28 января, 11:11
Published 28 января, 11:11
Modified 28 января, 11:13
Updated 28 января, 11:13
На Покровском направлении погиб и. о. командира роты, лейтенант Руслан Гареев из Тобольска. О гибели 45-летнего мужчины в соцсетях сообщили его близкие.
«Единственный любимый брат и сын, любящий муж и отец, патриот своей страны, русский офицер, надёжный друг и наставник, профессионал в своей гражданской профессии и просто хороший человек», — написали они о Руслане.
Руслан Родился 31 мая 1979 года в Тобольске. В 1985–1996 годах учился в местной школе №4. Через три года ушел на срочную службу — в военную часть Омска, получив звание младшего офицера (лейтенанта). Позже, уже в Тюмени, с 2005 по 2008 годы учился в местном политехническом колледже.
Позднее перебрался в ХМАО, где устроился в муниципальное учреждение «Ханты-Мансийскгаз». На предприятии Руслан пользовался большим уважением. Дважды он получал Благодарность от имени мэра Максима Ряшина за добросовестный труд и вклад в развитие газоснабжения Ханты-Мансийска, а также за помощь в проведении праздника Пасхи (в 2023 году).
На спецоперации тюменец командовал сначала взводом, а затем стал и и. о. командира ротой. Получил позывной «Гарей». Был награжден орденом Мужества.
Последний бой Руслан встретил на Покровском направлении зоны СВО — одном из самых сложных. Официальная дата смерти бойца — 10 января 2025 года.
Прощание с тюменцем состоится 28 января в родном Тобольске. Семья и другие близкие проводят его в последний путь на Алемасовском кладбище.