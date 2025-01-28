«Надежный друг и наставник». На СВО погиб командир роты из Тюменской области

Руслан Родился 31 мая 1979 года в Тобольске. В 1985–1996 годах учился в местной школе №4. Через три года ушел на срочную службу — в военную часть Омска, получив звание младшего офицера (лейтенанта). Позже, уже в Тюмени, с 2005 по 2008 годы учился в местном политехническом колледже.