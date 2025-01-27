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Posted 27 января, 10:50

Published 27 января, 10:50

Modified 27 января, 10:52

Updated 27 января, 10:52

В зоне СВО за месяц до дня рождения погиб 19-летний тюменец

Перед смертью успел записать «кружок». На СВО погиб 19-летний тюменец

27 января 2025, 10:50
Фото: 1MI.

В зоне СВО за месяц до дня рождения погиб 19-летний тюменец

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне СВО погиб 19-летний боец Тимур Макаров. Он ушел на фронт сразу после срочной службы в армии, подписав контракт с Минобороны. Перед своей гибелью записал близким кружок, сообщив, что все хорошо. На следующий день на связь уже не выходил.

Известно, что проживал Тимур в Мальково, селе Тюменского района, там же учился в школе, после 9-го класса поступил в ДОСААФ, на водителя — механика, думал, что сначала отучится там, а затем получит высшее образование в военном училище, станет офицером, всю жизнь хотел связать себя с армией.

Как рассказал брат Тимура порталу 72.ru, парень сразу после срочной службы решил, что подпишет контракт, говорил, что так сможет заработать первые серьезные деньги, проявить себя, а дальше будет смотреть по обстоятельствам.

Фото: 72.ru, предоставлено родственниками погибшего

После подписания контракта, зимой, в декабре сообщил, что идет на первое боевое задание. Буквально спустя три дня после переброски в зону боевых действий. Брат погибшего рассказал, что перед смертью Тимур прислал им небольшое видео — «кружок» в мессенджере, сообщив, что все хорошо, их с группой отправляют разминировать дорогу. Это было последнее сообщение, он отправил его 17 декабря. На следующий день Тимур на связь уже не выходил.

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Узнали о гибели от командира, с которым регулярно общались. За что ему огромное спасибо, — рассказали родные.

Обстоятельства гибели Тимура родственники не раскрывают, обычно так же делают и представители Минобороны. Похоронят и попрощаются с погибшим 30 января. До своего двадцатилетия Тимур не дожил чуть меньше месяца, юбилей бы отпраздновать он мог в середине января.

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Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом.

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