Перед смертью успел записать «кружок». На СВО погиб 19-летний тюменец

Posted 27 января, 10:50
Published 27 января, 10:50
Modified 27 января, 10:52
Updated 27 января, 10:52
Известно, что проживал Тимур в Мальково, селе Тюменского района, там же учился в школе, после 9-го класса поступил в ДОСААФ, на водителя — механика, думал, что сначала отучится там, а затем получит высшее образование в военном училище, станет офицером, всю жизнь хотел связать себя с армией.
Как рассказал брат Тимура порталу 72.ru, парень сразу после срочной службы решил, что подпишет контракт, говорил, что так сможет заработать первые серьезные деньги, проявить себя, а дальше будет смотреть по обстоятельствам.
После подписания контракта, зимой, в декабре сообщил, что идет на первое боевое задание. Буквально спустя три дня после переброски в зону боевых действий. Брат погибшего рассказал, что перед смертью Тимур прислал им небольшое видео — «кружок» в мессенджере, сообщив, что все хорошо, их с группой отправляют разминировать дорогу. Это было последнее сообщение, он отправил его 17 декабря. На следующий день Тимур на связь уже не выходил.
Узнали о гибели от командира, с которым регулярно общались. За что ему огромное спасибо, — рассказали родные.
Обстоятельства гибели Тимура родственники не раскрывают, обычно так же делают и представители Минобороны. Похоронят и попрощаются с погибшим 30 января. До своего двадцатилетия Тимур не дожил чуть меньше месяца, юбилей бы отпраздновать он мог в середине января.