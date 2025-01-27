Перед смертью успел записать «кружок». На СВО погиб 19-летний тюменец

После подписания контракта, зимой, в декабре сообщил, что идет на первое боевое задание. Буквально спустя три дня после переброски в зону боевых действий. Брат погибшего рассказал, что перед смертью Тимур прислал им небольшое видео — «кружок» в мессенджере, сообщив, что все хорошо, их с группой отправляют разминировать дорогу. Это было последнее сообщение, он отправил его 17 декабря. На следующий день Тимур на связь уже не выходил.