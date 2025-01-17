Был за свой народ: на СВО погиб тобольский коммунист и борец за права сибирских татар

В Тобольске простились с Гали Мухаметаминовичем Саитовым. Мужчина родился в Тобольске, отучился в местном рыбопромышленном техникуме, также учился в колледже искусства и культуры. Зарабатывал мужчина на жизнь он по-разному, от строительной отрасли до работы учителем в школе в Тобольском районе. Саитов был спортсменом, занимался восточными единоборствами, вел здоровый образ жизни. Он также был фотографом и видеооператором.