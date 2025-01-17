Был за свой народ: на СВО погиб тобольский коммунист и борец за права сибирских татар

Posted 17 января, 08:22
Published 17 января, 08:22
Modified 17 января, 08:24
Updated 17 января, 08:24
В Тобольске простились с Гали Мухаметаминовичем Саитовым. Мужчина родился в Тобольске, отучился в местном рыбопромышленном техникуме, также учился в колледже искусства и культуры. Зарабатывал мужчина на жизнь он по-разному, от строительной отрасли до работы учителем в школе в Тобольском районе. Саитов был спортсменом, занимался восточными единоборствами, вел здоровый образ жизни. Он также был фотографом и видеооператором.
Саитов ушел на СВО в 2023-м году. О его гибели при выполнении боевого задания стало известно в январе текущего года.
«Со слезами на глазах читали об этом известии. Мои соболезнования родным, он был очень хорошим человеком», — говорит тоболячка Фаина Афанасьева.
Своими воспоминаниями о человеке, внесшем огромный вклад в развития культурно-национальной автономии и коммунистического движения, «Нашему городу» рассказал товарищ Саитова — Динар Абукин.
«Он выступал за коренной, малочисленный, так назовем, народ сибирских татар. Он всегда выступал с идеями, которые развивали бы родной язык, культуру. Занимался Гали и социально-экономическими вопросами, особенно Заболотья и других удаленных деревень, у которых есть проблемы», — рассказывает Абукин.
Саитов, по воспоминаниям товарища, проявлял регулярно мужество, стойкость и самоотверженность в любой работе, за которую он брался. Тоболяки заполнили Саитова, как человека, который вегда был готов протянуть руку помощи нуждающимся.
«Я уже потом начал с ним ближе общаться, я заметил, что он такой же, как и многие сибирские татары, простой, добродушный, отзывчивый. Он всегда готов был прийти на помощь, вне зависимости от того, тяжело ему или еще что. Последние лет 7-8 мы стали ближе общаться и я открыл в нем еще один талант. Он мог дома своими руками готовить традиционные блюда сибирских татар. Очень вкусно было! Он и сыр свой продавал, зарабатывал так на жизнь какое-то время», — говорит Динар Абукин.
В 2014-м году Саитов занялся организацией в Тюменской области национальных автономий сибирских татар. Гали Мухаметаминович стоял у истоков автономии в Тобольске и в Тобольском районе.
«Он много лет шел по линии поддержки своего народа. Он был человеком принципиальным и справедливым. На каких-то собраниях или круглых столах он не всегда был удобен тем общественным деятелям, которые не любят принципиальных людей и правду. Он открыто выступал и пофамильно перечислял ошибки этих людей. Он был вот такой, не боялся никогда, всегда говорил и хотел помочь. Вот таким он остался в нашей памяти», — говорит товарищ.
В 2022-м году Саитов и Абукин сошлись по политической линии. Пришло время создания новой партии коммунистов России и создания местных отделений.
«Я опять поехал в Тобольск, я уже знал, каковы внутренние убеждения Гали Саитова, что он за народ, за коллективизм, за помощь, за реализацию законов и конституции, я с ним поговорил и предложил ему помочь мне в этом вопросе. И мы создали с ним райком Тобольского района. Он был единогласно избран первым секретарем. Тогда штаба у нас не было, и он у себя в квартире собрания проводил с активистами», — вспоминает друг Саитова.
Только перед тем, как уходить на СВО, Гали Саитов немного отошел от дел, пошел работать учителем, брал много подработок, так как финансовая ситуация у него была непростая.
В 2023 году Гали Саитов уехал на спецоперацию. Однажды он возвращался в отпуск на малую родину и виделся с товарищами. Настрой у Саитова был боевой, н только приумножил свою внутреннюю силу и настойчивость в начинаниях.
«Я не спрашивал у него, почему он решил пойти на СВО, но считаю, что он всегда был за Родину, всегда говорил, что он патриот и хочет защищать и оберегать свой народ и свою страну», — говорит Абукин.
НКА сибирских татар города Тюмени и Тюменский обком Коммунистов России, выражают искренние соболезнования родным и близким Гали Мухаметаминовича. Друзья и товарищи отмечают, что они потеряли не только дорогого человека, но и пример для подражания, на который будут равняться будущие поколения.
«Мы будем помнить его как настоящего героя, который до конца выполнил свой долг перед Родиной. Вечная слава защитнику отечества! Яткан ере йомшак булсын!», — говорят близкие.
С Гали Саитовым простились в родном городе Тобольске.
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