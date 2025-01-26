Конец игры. На СВО погиб юный тюменский футболист

Смертельное ранение тюменец получил практически через месяц после своего 20-летия — 5 декабря при выполнении боевого задания, сообщили в МФК «Тюмень». Владимир Медведев окончил гимназию №12. Профессионально занимался футболом с пяти лет, играл в дубле МФК «Тюмень». На счету тюменца четыре десятка матчей в и более 10 побед.