Конец игры. На СВО погиб юный тюменский футболист

Posted 26 января, 11:05
Published 26 января, 11:05
Modified 26 января, 11:07
Updated 26 января, 11:07
Смертельное ранение тюменец получил практически через месяц после своего 20-летия — 5 декабря при выполнении боевого задания, сообщили в МФК «Тюмень». Владимир Медведев окончил гимназию №12. Профессионально занимался футболом с пяти лет, играл в дубле МФК «Тюмень». На счету тюменца четыре десятка матчей в и более 10 побед.
По словам родных Владимира, в армию он попал по призыву, а позже решил подписать контракт. Принимал участие в боях на Запорожском и Курском направлениях, награжден медалью «За отвагу», пишет 72.RU.
Церемония прощания и похороны с погибшим футболистом состоялись сегодня, 26 января. 3 ноября 2025 года ему мог исполниться 21 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 22-летний Артем Устинов. Он служил командиром отделения. Военный был награжден Орденом Мужества посмертно.