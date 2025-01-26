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Posted 26 января, 11:05

Published 26 января, 11:05

Modified 26 января, 11:07

Updated 26 января, 11:07

На СВО погиб юный тюменский футболист

Конец игры. На СВО погиб юный тюменский футболист

26 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.

На СВО погиб юный тюменский футболист

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции погиб 20-летний воспитанник тюменского мини-футбола Владимир Медведев. Он был призван срочником в ряды российской армии и уже там подписал контракт с Минобороны.

Смертельное ранение тюменец получил практически через месяц после своего 20-летия — 5 декабря при выполнении боевого задания, сообщили в МФК «Тюмень». Владимир Медведев окончил гимназию №12. Профессионально занимался футболом с пяти лет, играл в дубле МФК «Тюмень». На счету тюменца четыре десятка матчей в и более 10 побед.

По словам родных Владимира, в армию он попал по призыву, а позже решил подписать контракт. Принимал участие в боях на Запорожском и Курском направлениях, награжден медалью «За отвагу», пишет 72.RU.

Фото: МФК Тюмень

Церемония прощания и похороны с погибшим футболистом состоялись сегодня, 26 января. 3 ноября 2025 года ему мог исполниться 21 год.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 22-летний Артем Устинов. Он служил командиром отделения. Военный был награжден Орденом Мужества посмертно.

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