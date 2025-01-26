Таксист из Тюмени купил сыновьям квартиры на Украине, а они сдали его в СБУ

В ЛНР из-за возраста (тогда ему было 55 лет) его взяли водителем замполита, дали позывной Батя. Однако позже разведчики заинтересовались тем, что его сыновья живут в Харьковской области, а один из них работает на железной дороге. Геннадию Павловичу предложили съездить к нему — узнать расписание движения военных эшелонов ВСУ.