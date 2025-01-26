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Posted 26 января, 09:09

Published 26 января, 09:09

Modified 26 января, 13:03

Updated 26 января, 13:03

Ополченец отправился в ЛНР.

Таксист из Тюмени купил сыновьям квартиры на Украине, а они сдали его в СБУ

26 января 2025, 09:09
Фото: 1MI. Ополченец отправился в ЛНР.
Сюжет
Бойцы СВО
Бывший таксист из Тюмени Геннадий Павлович рассказал по-настоящему захватывающую историю из своей жизни, которая могла бы лечь в основу фильма. 65-летний тюменец за последние 10 лет пережил развал страны, предательство детей и обвинения в госизмене. Его историю рассказывает «Russia Today».

Геннадий Павлович большую часть свой жизни прожил в Харьковской области. Там женился, у него родились двое сыновей — Виталий и Вадим. После развода с супругой переехал в Салехард, получил гражданство России.

Когда на Украине случился переворот и начали притеснять русскоязычное население, Геннадий Павлович решил ехать в ЛНР.

«Это неправильно, когда разваливают страну. В моём посёлке в Харьковской области говорили и на русском, и на мове. И жили нормально. А тут русский язык стали запрещать. В 2015 году поехал в ополчение в ЛНР, подумал, что могу быть чем-то полезен», — рассказывает Геннадий Павлович RT на русском.

В ЛНР из-за возраста (тогда ему было 55 лет) его взяли водителем замполита, дали позывной Батя. Однако позже разведчики заинтересовались тем, что его сыновья живут в Харьковской области, а один из них работает на железной дороге. Геннадию Павловичу предложили съездить к нему — узнать расписание движения военных эшелонов ВСУ.

«Сыновья ничего плохого про Россию не говорили. Старший приезжал ко мне с семьёй в Салехард. Благодаря моей работе купил сыновьям по квартире, машине, дал хорошее образование», — рассказывает Геннадий Павлович.
Фото: ЯНАО Онлайн

С собой он на всякий случай взял три гранаты — подорвать на случай, если будут арестовывать. Сыну он рассказал всю правду о своей поездке, а тот позвонил брату, который работал в полиции.

«Они меня и сдали, хотя могли сказать: „Батя, уезжай“. Отвезли в СБУ. Принимали жёстко — били чем только можно, повыбивали все зубы, плоскогубцами зажимали пальцы. Требовали признания. Потом вывезли в лес, поставили на колени и прямо рядом с ухом выстрелили из ствола. Конечно, было страшно», — вспоминает мужчина.

Геннадию Павловичу дали десять лет за госизмену. В тюрьме он попал под опеку смотрящего, родом из Луганской области. Замполит, у которого ранее мужчина работал водителем, поспособствовал его включению в списки на обмен. В декабре 2017 года Геннадия обменяли — он вернулся в Россию, жил в Тюмени, работал таксистом.

В 2023 году заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Служил командиром отделения морской пехоты. Однако в силу возраста Батя серьёзно заболел — из-за постоянной сырости у него защемило седалищный нерв. Кроме того, повысилось давление. Позже выяснилось, что он перенес инфаркт на ногах.

В итоге после длительного лечения в госпиталях, в возрасте 63 лет, Геннадия Павловича «списали». В настоящее время он проживает в Волгограде. Со старшим сыном не общается — только с младшим, который извинился за то, что сдал его полиции.

«Старший сын как-то мне сказал, что лучше бы немцы в ВОВ победили. Сейчас бы жили припеваючи. Я ему ответил: „Тогда бы ты вообще не родился“. После таких слов его нет в моей жизни. Звонил пьяный мне в мае прошлого года, был неприятный разговор. Я ему сказал: „Ничего, скоро приду в гости, когда Харьков нашим станет…“, — резюмировал Батя.
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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области ищет с ноября прошлого года своего сына, пропавшего на СВО. Женщина увидела его на видео с ранеными бойцами и военными.

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