Приставы «под прикрытием» закрыли подпольную сауну в центре Тюмени

Posted 11 февраля, 15:09
Published 11 февраля, 15:09
Modified 11 февраля, 15:11
Updated 11 февраля, 15:11
После жалоб тюменцев прокуратура выяснила, что заведение в подвале МКД работает нарушением норм СанПиНа и правил пожарной безопасности. Ведомство через суд потребовало закрыть сауну.
«Поручение передали на исполнение судебным приставам Центрального административного округа Тюмени. Однако владелец на связь не выходил, двери помещения всегда были закрыты для приставов», — пояснили в управлении ФССП по Тюменской области.
Тогда судебные приставы записались на спа-процедуры. Оказалось, в сауне по-прежнему рады клиентам — дверь перед сотрудницей ФССП в штатском приветливо открыли. Так приставы попали в заведение и опечатали его. Теперь регулярно проверяют, чтобы там вновь не начали принимали посетителей.
Ранее приставы под видом покупателей квартиры выманили на свет скрывавшегося должника. Риелтор задолжал более 500 тыс. рублей по налогам, но платить их не собирался.