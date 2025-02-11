Приставы «под прикрытием» закрыли подпольную сауну в центре Тюмени

Тогда судебные приставы записались на спа-процедуры. Оказалось, в сауне по-прежнему рады клиентам — дверь перед сотрудницей ФССП в штатском приветливо открыли. Так приставы попали в заведение и опечатали его. Теперь регулярно проверяют, чтобы там вновь не начали принимали посетителей.