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Posted 4 февраля, 07:06

Published 4 февраля, 07:06

Modified 4 февраля, 07:08

Updated 4 февраля, 07:08

Участникам СВО из Тюменской области списали более 20 миллионов рублей долгов

Участникам СВО из Тюменской области списали более 20 миллионов рублей долгов

4 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Тюменским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, списали более 21 миллиона рублей долгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В Тюменской области было прекращено 128 исполнительных производств в отношении 51 должника.

Согласно изменениям, внесенным в ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращаются кредитные обязательства мобилизованных, а также проходящих военную службу по призыву (за исключением курсантов военных училищ) и граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ на год и более.

Обязательные условия:

  • контракт должен быть заключен не ранее 1 декабря 2024 года
  • судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года
  • сумма долга не превышает 10 миллионов рублей со дня подписания контракта на службу.
  • Кроме самого участника СВО, заключившего контракт, право на списание долгов по неисполненным кредитным обязательствам на сумму не превышающую в совокупности 10 миллионов рублей, имеет супруга (супруг).
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