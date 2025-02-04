Участникам СВО из Тюменской области списали более 20 миллионов рублей долгов

Согласно изменениям, внесенным в ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращаются кредитные обязательства мобилизованных, а также проходящих военную службу по призыву (за исключением курсантов военных училищ) и граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ на год и более.