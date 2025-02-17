Тюменцы попытались пронести в суд пистолеты и пиротехнику

Однажды вместо средств устрашения женщина пыталась пройти на судебное заседание с хлопушками с конфетти. В тот день суд рассматривал ее дело о разводе. Вероятно, тюменка хотела отпраздновать окончание семейной жизни, но пиротехнику пришлось сдать приставам на входе в суд, рассказали в ведомстве порталу 72.ru.