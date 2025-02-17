Тюменцы попытались пронести в суд пистолеты и пиротехнику

Posted 17 февраля, 03:50
Published 17 февраля, 03:50
Modified 17 февраля, 03:52
Updated 17 февраля, 03:52
В 2024 году в тюменские суды пытались пронести 21 единицу газового и травматического оружия, 27 электрошоковых устройств, 25 боеприпасов. Всего за год изъяты 73 предмета, которые могли угрожать безопасности судей, подсудимых и других лиц, следует из данных службы судебных приставов.
Однажды вместо средств устрашения женщина пыталась пройти на судебное заседание с хлопушками с конфетти. В тот день суд рассматривал ее дело о разводе. Вероятно, тюменка хотела отпраздновать окончание семейной жизни, но пиротехнику пришлось сдать приставам на входе в суд, рассказали в ведомстве порталу 72.ru.
«Наш Город» сообщал, что служба безопасности аэропорта Рощино тоже сталкивается с попытками пронести на борт самолета опасные или странные вещи. Один из пассажиров надел ремень со встроенным в пряжку ножом. Другой путешественник пытался пронести в салон 15-килограмовую гирю.