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Posted 17 февраля, 03:50

Published 17 февраля, 03:50

Modified 17 февраля, 03:52

Updated 17 февраля, 03:52

Тюменцы попытались пронести в суд пистолеты и пиротехнику

Тюменцы попытались пронести в суд пистолеты и пиротехнику

17 февраля 2025, 03:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Посетители попытались пронести в зал суда оружие и боеприпасы. Судебные приставы пресекли подобные намерения на входе в здание. За год изъяли почти сотню запрещенных предметов.

В 2024 году в тюменские суды пытались пронести 21 единицу газового и травматического оружия, 27 электрошоковых устройств, 25 боеприпасов. Всего за год изъяты 73 предмета, которые могли угрожать безопасности судей, подсудимых и других лиц, следует из данных службы судебных приставов.

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Однажды вместо средств устрашения женщина пыталась пройти на судебное заседание с хлопушками с конфетти. В тот день суд рассматривал ее дело о разводе. Вероятно, тюменка хотела отпраздновать окончание семейной жизни, но пиротехнику пришлось сдать приставам на входе в суд, рассказали в ведомстве порталу 72.ru.

«Наш Город» сообщал, что служба безопасности аэропорта Рощино тоже сталкивается с попытками пронести на борт самолета опасные или странные вещи. Один из пассажиров надел ремень со встроенным в пряжку ножом. Другой путешественник пытался пронести в салон 15-килограмовую гирю.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Оружие#Судебные приставы
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