Тюменский пенсионер незаконно изготавливал боеприпасы и хранил взрывчатку

Posted 20 января, 06:51
Published 20 января, 06:51
Modified 20 января, 06:53
Updated 20 января, 06:53
66-летний Валерий Б., житель поселка Туртас, осенью изготовил 20 охотничьих патронов 20 калибра к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, а также хранил у себя в кладовке взрывчатое вещество — бездымный порошок.
Самодельные патроны и незаконную взрывчатку у тюменца обнаружили и изъяли в ходе обыска сотрудники полиции.
Суд назначил тюменскому пенсионеру наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей, условно, с испытательным сроком на 2 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хотят пересмотреть приговор педофилу, который в течение 10 лет насиловал свою падчерицу. В настоящее время ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.