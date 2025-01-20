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Posted 20 января, 06:51

Published 20 января, 06:51

Modified 20 января, 06:53

Updated 20 января, 06:53

Тюменца осудили за изготовление патронов и хранение взрывчатки

Тюменский пенсионер незаконно изготавливал боеприпасы и хранил взрывчатку

20 января 2025, 06:51
Фото: 1MI.

Тюменца осудили за изготовление патронов и хранение взрывчатки

Сюжет
Суд
Жителя Тюменской области приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно за незаконное изготовление боеприпасов и хранение взрывчатых веществ.

66-летний Валерий Б., житель поселка Туртас, осенью изготовил 20 охотничьих патронов 20 калибра к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, а также хранил у себя в кладовке взрывчатое вещество — бездымный порошок.

Самодельные патроны и незаконную взрывчатку у тюменца обнаружили и изъяли в ходе обыска сотрудники полиции.

Суд назначил тюменскому пенсионеру наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей, условно, с испытательным сроком на 2 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хотят пересмотреть приговор педофилу, который в течение 10 лет насиловал свою падчерицу. В настоящее время ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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