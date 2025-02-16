Мэрия Тюмени требует снести здание ресторана «Семь ПятницЪ»

Posted 16 февраля, 08:36
Published 16 февраля, 08:36
Modified 16 февраля, 08:38
Updated 16 февраля, 08:38
Ведомство выступило в качестве соистца в деле между бизнесменом Михаилом Хоменко и компаниями ресторанного холдинга ООО «Верона» и ООО «РестАктив», пишет РБК Тюмень.
«Обязать ООО „РестАктив“, ООО „Верона“ в месячный срок со дня вступления судебного акта в законную силу произвести демонтаж временного объекта — строения площадью 174,6 кв. м, используемого в качестве ресторана. В случае неисполнения решения в установленный срок предоставить истцу право произвести демонтаж», — указано в тексте поданного департаментом заявления.
Заседание суда по данному делу состоится на следующей неделе.
Напомним, иск о сносе ресторана в суд в январе этого года подал тюменский бизнесмен Михаил Хоменко. В иске тогда он указал, что помещение заведения создает угрозу для жизни и здоровья людей.
Департамент земельных отношений и градостроительства вступил в дело в качестве соистца — еще в 2021 году ведомство обращалось в суд с требованиями признать пристройку самовольной.