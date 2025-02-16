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Posted 16 февраля, 08:36

Published 16 февраля, 08:36

Modified 16 февраля, 08:38

Updated 16 февраля, 08:38

Мэрия Тюмени требует снести здание ресторана «Семь ПятницЪ»

Мэрия Тюмени требует снести здание ресторана «Семь ПятницЪ»

16 февраля 2025, 08:36
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Суд
Департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени подал в суд заявление с требованием снести пристройку на улице Максима Горького, в которой расположен ресторан холдинга «Захаров Групп» «Семь ПятницЪ».

Ведомство выступило в качестве соистца в деле между бизнесменом Михаилом Хоменко и компаниями ресторанного холдинга ООО «Верона» и ООО «РестАктив», пишет РБК Тюмень.

«Обязать ООО „РестАктив“, ООО „Верона“ в месячный срок со дня вступления судебного акта в законную силу произвести демонтаж временного объекта — строения площадью 174,6 кв. м, используемого в качестве ресторана. В случае неисполнения решения в установленный срок предоставить истцу право произвести демонтаж», — указано в тексте поданного департаментом заявления.

Заседание суда по данному делу состоится на следующей неделе.

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Напомним, иск о сносе ресторана в суд в январе этого года подал тюменский бизнесмен Михаил Хоменко. В иске тогда он указал, что помещение заведения создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Департамент земельных отношений и градостроительства вступил в дело в качестве соистца — еще в 2021 году ведомство обращалось в суд с требованиями признать пристройку самовольной.

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