В тюменском аэропорту изъяли ремень с ножом и 15-килограмовую гирю

Однажды у пассажира при досмотре нашли трость со встроенным ножом и пряжка ремня с аналогичным устройством. Один путешественник пытался спрятать в ручной клади огнетушитель, а другой — бензопилу. Одной из необычных находок при досмотре также стала гиря весом в 15 кг, она на борт так и не попала.