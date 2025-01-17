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Posted 17 января, 09:27

Published 17 января, 09:27

Modified 17 января, 09:30

Updated 17 января, 09:30

В тюменском аэропорту изъяли ремень с ножом и 15-килограмовую гирю

В тюменском аэропорту изъяли ремень с ножом и 15-килограмовую гирю

17 января 2025, 09:27
Фото: 1MI.
Служба безопасности аэропорта Рощино не пустила в самолет пассажира с ножом, встроенным в пряжку ремня. Еще один путешественник пытался пронести в салон 15-килограмовую гирю.

В 2024 году вылетающие чаще всего пытались пронести на борт самолета ножи и аэрозоли. Иногда в баллонах оказывался не лак для волос, а автохимия, монтажная пена, краска. Среди изъятых спреев также были газовый баллончик и средство от насекомых.

«За год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 2324 предмета. Чаще всего пытались взять в ручную кладь ножи, маникюрные ножницы, алкоголь не в заводской упаковке», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
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Однажды у пассажира при досмотре нашли трость со встроенным ножом и пряжка ремня с аналогичным устройством. Один путешественник пытался спрятать в ручной клади огнетушитель, а другой — бензопилу. Одной из необычных находок при досмотре также стала гиря весом в 15 кг, она на борт так и не попала.

Ранее сотрудники аэропорта Рощино рассказали о самых необычных вещах в местном бюро находок. Среди забытых вещей оказались электрошокер и счетчик для воды.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Безопасность#Рощино
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