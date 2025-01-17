В тюменском аэропорту изъяли ремень с ножом и 15-килограмовую гирю

Posted 17 января, 09:27
Published 17 января, 09:27
Modified 17 января, 09:30
Updated 17 января, 09:30
В 2024 году вылетающие чаще всего пытались пронести на борт самолета ножи и аэрозоли. Иногда в баллонах оказывался не лак для волос, а автохимия, монтажная пена, краска. Среди изъятых спреев также были газовый баллончик и средство от насекомых.
«За год сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 2324 предмета. Чаще всего пытались взять в ручную кладь ножи, маникюрные ножницы, алкоголь не в заводской упаковке», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Однажды у пассажира при досмотре нашли трость со встроенным ножом и пряжка ремня с аналогичным устройством. Один путешественник пытался спрятать в ручной клади огнетушитель, а другой — бензопилу. Одной из необычных находок при досмотре также стала гиря весом в 15 кг, она на борт так и не попала.
Ранее сотрудники аэропорта Рощино рассказали о самых необычных вещах в местном бюро находок. Среди забытых вещей оказались электрошокер и счетчик для воды.