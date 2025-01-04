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Posted 4 января, 06:48

Published 4 января, 06:48

Modified 4 января, 07:00

Updated 4 января, 07:00

Самолет из Тюмени не смог приземлиться в аэропорту Санкт-Петербурга

План «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

4 января 2025, 06:48
Фото: 1MI.

Самолет из Тюмени не смог приземлиться в аэропорту Санкт-Петербурга

В Пулково введен план «Ковер» из-за возможной угрозы атаки беспилотников. Он действует с 07:45 мск.
«Временные ограничения введены утром на работу аэропорта „Пулково“ для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

По данным сервиса flightradar, самолет из Тюмени совершил несколько кругов над городом, после чего был направлен в московский аэропорт Шереметьево. В Пулково борт должен был приземлиться в 7:10 по местному времени, на данный момент время прилета перенесено на 10:07 (мск).

По данным тг-канала Mash, план «Ковёр» в петербургском аэропорту Пулково введен уже второй раз за ночь. Первые ограничения ввели около 23:53 (до 00:50). Со слов губернатора Ленобласти, в районе Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Колалыма в Тюмень и обратно начали летать самолеты. Полетную программу запустила авиакомпания Utair.

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