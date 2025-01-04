План «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

По данным сервиса flightradar, самолет из Тюмени совершил несколько кругов над городом, после чего был направлен в московский аэропорт Шереметьево. В Пулково борт должен был приземлиться в 7:10 по местному времени, на данный момент время прилета перенесено на 10:07 (мск).