План «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

Posted 4 января, 06:48
Published 4 января, 06:48
Modified 4 января, 07:00
Updated 4 января, 07:00
«Временные ограничения введены утром на работу аэропорта „Пулково“ для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.
По данным сервиса flightradar, самолет из Тюмени совершил несколько кругов над городом, после чего был направлен в московский аэропорт Шереметьево. В Пулково борт должен был приземлиться в 7:10 по местному времени, на данный момент время прилета перенесено на 10:07 (мск).
По данным тг-канала Mash, план «Ковёр» в петербургском аэропорту Пулково введен уже второй раз за ночь. Первые ограничения ввели около 23:53 (до 00:50). Со слов губернатора Ленобласти, в районе Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник.
Ранее «Наш Город» писал, что из Колалыма в Тюмень и обратно начали летать самолеты. Полетную программу запустила авиакомпания Utair.