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Posted 13 января, 09:51

Published 13 января, 09:51

Modified 13 января, 09:53

Updated 13 января, 09:53

Пассажиры забыли в тюменском аэропорту электрошокер и счетчик для воды

Пассажиры забыли в тюменском аэропорту электрошокер и счетчик для воды

13 января 2025, 09:51
Фото: 1MI.
Пассажиры по рассеянности оставили в тюменском аэропорту более 500 предметов за год. Самыми странными находками сотрудников стали электрошокер и счетчик для воды.

Представитель аэропорта Рощино рассказал, что найти забытые наушники или очки стало в порядке вещей. Эти предметы входят в «топ-5 вещей, которые чаще всего остаются бесхозяйными в зале ожидания.

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«В ушедшем году пассажиры оставили у нас 526 различных предметов. В ТОП-5 частых „потеряшек“ вошли: наушники, головные уборы, наручные часы, сотовые телефоны, очки», — сказал представитель воздушной гавани.

Но в местное бюро находок попадают и довольно необычные вещи. В прошлом году в зале ожидания нашли забытый самокат, переноску для животных и ключи от автомобиля. Также среди оставленных вещей чистятся картины, электрошокер и счётчики для воды. Сотрудник Рощино напомнил, что забытую вещь можно поискать через справочное бюро аэропорта.

Как писал «Наш Город», в гаражном массиве, предназначенном под снос, нашли каменное надгробие дореволюционных времен.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Аэропорт Рощино
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