Пассажиры забыли в тюменском аэропорту электрошокер и счетчик для воды

Posted 13 января, 09:51
Published 13 января, 09:51
Modified 13 января, 09:53
Updated 13 января, 09:53
Представитель аэропорта Рощино рассказал, что найти забытые наушники или очки стало в порядке вещей. Эти предметы входят в «топ-5 вещей, которые чаще всего остаются бесхозяйными в зале ожидания.
«В ушедшем году пассажиры оставили у нас 526 различных предметов. В ТОП-5 частых „потеряшек“ вошли: наушники, головные уборы, наручные часы, сотовые телефоны, очки», — сказал представитель воздушной гавани.
Но в местное бюро находок попадают и довольно необычные вещи. В прошлом году в зале ожидания нашли забытый самокат, переноску для животных и ключи от автомобиля. Также среди оставленных вещей чистятся картины, электрошокер и счётчики для воды. Сотрудник Рощино напомнил, что забытую вещь можно поискать через справочное бюро аэропорта.
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