Пассажиры забыли в тюменском аэропорту электрошокер и счетчик для воды

Но в местное бюро находок попадают и довольно необычные вещи. В прошлом году в зале ожидания нашли забытый самокат, переноску для животных и ключи от автомобиля. Также среди оставленных вещей чистятся картины, электрошокер и счётчики для воды. Сотрудник Рощино напомнил, что забытую вещь можно поискать через справочное бюро аэропорта.