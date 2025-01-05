Когда в тюменском аэропорту Рощино откроют новый терминал?

По данным ГУС Тюменской области, работы по реконструкции аэропорта Рощино в рамках первого этапа были проведены на площади 19 тысяч квадратных метров. Были оборудованы два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт, новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности. Кроме того, значительно увеличились площади залов ожидания пассажиров.