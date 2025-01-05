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Posted 5 января, 09:24

Published 5 января, 09:24

Modified 5 января, 09:24

Updated 5 января, 09:24

Новый терминал в тюменском Рощино откроют в январе 2025 года

Когда в тюменском аэропорту Рощино откроют новый терминал?

5 января 2025, 09:24
Фото: 1MI.

Новый терминал в тюменском Рощино откроют в январе 2025 года

В Тюмени до конца января запустят в работу новый терминал аэропорта Рощина. Работы в раках первого этапа реконструкции были завершены в декабре 2024 года.
«Новый терминал откроют после получения разрешения от Росавиации. По предварительным данным, это произойдет в конце января», — рассказали 72.RU в пресс-службе аэропорта.

По данным ГУС Тюменской области, работы по реконструкции аэропорта Рощино в рамках первого этапа были проведены на площади 19 тысяч квадратных метров. Были оборудованы два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт, новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности. Кроме того, значительно увеличились площади залов ожидания пассажиров.

Реновацию проводила турецкая компания «Лимакмаращстрой», с которой был заключен два года назад (в феврале 2023 года) контракт стоимостью 14 миллиардов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2024 года положительное заключение государственной экспертизы получил проект строительства подземного убежища на территории аэропорта Рощино. К его строительству планируют приступить после полного завершения реконструкции аэровокзального комплекса — в 2027 году.

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