Мэрия Тюмени присоединилась к иску против ресторана «Семь ПятницЪ»

Posted 4 февраля, 03:22
Published 4 февраля, 03:22
Modified 4 февраля, 03:24
Updated 4 февраля, 03:24
Департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени стал соистцом в деле против компаний «Верона» и «РестАктив», чей учредитель Владислав Захаров владеет холдингом «Захаров Групп». Мэрия заявила, что требовала снести пристройку с рестораном «Семь ПятницЪ» еще в 2021 году.
«В рамках дела 2021 года ответчиком предоставлено заключение эксперта, что постройка не является объектом капитального строительства. Решение суда, указывающее на некапитальность постройки, вступило в законную силу», — рассказали в департаменте.
Теперь мэрия вновь попытается доказать, что пристройка имеет признаки капитального строения, и признать ее самовольной. Тогда пристрой можно будет снести как незаконный.
Руководитель направления благоустройства архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов поделился оценкой ситуации. Он встал на сторону истцов, которые добиваются восстановления «красной линии» — границы между общественным пространством и частной застройкой, которая формирует единую ширину тротуара вдоль квартала.
«Здание ресторана подходит вплотную к пешеходному переходу. Появляется эффект бутылочного горлышка. На этом переходе всегда людно, стоит толпа. В теплое время открывается летняя веранда, и городской тротуар становится узким коридором этого ресторана», — сказал Курбатов РБК Тюмень.
Напомним, тюменский бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести соседний ресторан «Семь ПятницЪ». Истец владеет большей частью здания на улице Максима Горького, рядом с которым находится пристройка. Хоменко уверен, что строение несет угрозу всем ближайшим зданиям.