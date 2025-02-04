Мэрия Тюмени присоединилась к иску против ресторана «Семь ПятницЪ»

Департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени стал соистцом в деле против компаний «Верона» и «РестАктив», чей учредитель Владислав Захаров владеет холдингом «Захаров Групп». Мэрия заявила, что требовала снести пристройку с рестораном «Семь ПятницЪ» еще в 2021 году.