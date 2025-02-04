nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 03:22

Published 4 февраля, 03:22

Modified 4 февраля, 03:24

Updated 4 февраля, 03:24

Мэрия Тюмени присоединилась к иску против ресторана «Семь ПятницЪ»

Мэрия Тюмени присоединилась к иску против ресторана «Семь ПятницЪ»

4 февраля 2025, 03:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В деле о сносе пристройки на улице Максима Горького с рестораном «Семь ПятницЪ» появился второй истец. Им стала мэрия Тюмени.

Департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени стал соистцом в деле против компаний «Верона» и «РестАктив», чей учредитель Владислав Захаров владеет холдингом «Захаров Групп». Мэрия заявила, что требовала снести пристройку с рестораном «Семь ПятницЪ» еще в 2021 году.

«В рамках дела 2021 года ответчиком предоставлено заключение эксперта, что постройка не является объектом капитального строительства. Решение суда, указывающее на некапитальность постройки, вступило в законную силу», — рассказали в департаменте.
Известный ресторан в центре Тюмени выставили на продажу
Узнать подробнее

Теперь мэрия вновь попытается доказать, что пристройка имеет признаки капитального строения, и признать ее самовольной. Тогда пристрой можно будет снести как незаконный.

Руководитель направления благоустройства архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов поделился оценкой ситуации. Он встал на сторону истцов, которые добиваются восстановления «красной линии» — границы между общественным пространством и частной застройкой, которая формирует единую ширину тротуара вдоль квартала.

В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик
Узнать подробнее
«Здание ресторана подходит вплотную к пешеходному переходу. Появляется эффект бутылочного горлышка. На этом переходе всегда людно, стоит толпа. В теплое время открывается летняя веранда, и городской тротуар становится узким коридором этого ресторана», — сказал Курбатов РБК Тюмень.

Напомним, тюменский бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести соседний ресторан «Семь ПятницЪ». Истец владеет большей частью здания на улице Максима Горького, рядом с которым находится пристройка. Хоменко уверен, что строение несет угрозу всем ближайшим зданиям.

Читайте также:
Японская Sysmex выиграла дело против тюменского бизнесменаПиво под гёдза: оцениваем новый азиатский ресторан-бироварню в ТюмениУчастник СВО из Тюменской области зарезал своего брата из-за замечания
#Марина Коржина#Тюмень#Суд#Рестораны#Городская мэрия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика