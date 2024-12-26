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Posted 26 декабря, 10:07

Published 26 декабря, 10:07

Modified 26 декабря, 10:09

Updated 26 декабря, 10:09

В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик

В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик

26 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI.
Владельцы объявили о закрытии ресторана-бутика Avenю в Тюмени. Известное место встреч тюменцев сегодня работает последний день.

Под закрытие попало заведение на улице Осипенко. Владеющая рестораном сеть «Ресторанная Федерация Вкус72» объявила, что откроет новую точку по другому адресу.

«Мы долго думали и пришли к решению закрыться на Осипенко. Совсем скоро мы открываем новую локацию! Адрес и дата открытия будут объявлены в ближайшее время» — сообщили в компании.
Тюменский бизнес избавляется от бутиков
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Последний день работы ресторана-бутика — 26 декабря.

«Наш Город» сообщал о другой громкой продаже бизнеса в Тюмени. Владельца сменит любимый ресторан экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина «Потаскуй». Заведение находится на улице Хохрякова и проработало более 20 лет. Ожидается, что бизнес выставят на продажу в 2025 году из-за упавшей выручки.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Ресторан
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