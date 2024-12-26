В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик

Posted 26 декабря, 10:07
Published 26 декабря, 10:07
Modified 26 декабря, 10:09
Updated 26 декабря, 10:09
Под закрытие попало заведение на улице Осипенко. Владеющая рестораном сеть «Ресторанная Федерация Вкус72» объявила, что откроет новую точку по другому адресу.
«Мы долго думали и пришли к решению закрыться на Осипенко. Совсем скоро мы открываем новую локацию! Адрес и дата открытия будут объявлены в ближайшее время» — сообщили в компании.
Последний день работы ресторана-бутика — 26 декабря.
«Наш Город» сообщал о другой громкой продаже бизнеса в Тюмени. Владельца сменит любимый ресторан экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина «Потаскуй». Заведение находится на улице Хохрякова и проработало более 20 лет. Ожидается, что бизнес выставят на продажу в 2025 году из-за упавшей выручки.