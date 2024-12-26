В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик

«Наш Город» сообщал о другой громкой продаже бизнеса в Тюмени. Владельца сменит любимый ресторан экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина «Потаскуй». Заведение находится на улице Хохрякова и проработало более 20 лет. Ожидается, что бизнес выставят на продажу в 2025 году из-за упавшей выручки.