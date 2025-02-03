Пиво под гёдза: оцениваем новый азиатский ресторан-бироварню в Тюмени

Иванов говорит, что сейчас ресторан еще совсем молодой и неокрепший. Он открыл свои двери только 30 января 2025 года, а значит, ближайшее время будет видоизменяться. Ресторатор даже обещал, что сюда приедут повара из Японии, чтобы обменяться опытом с действующими мастерами кухни.