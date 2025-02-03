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Posted 3 февраля, 09:04

Published 3 февраля, 09:04

Modified 3 февраля, 09:35

Updated 3 февраля, 09:35

В Тюмени открылся ресторан азиатской кухни со своей пивоварней.

Пиво под гёдза: оцениваем новый азиатский ресторан-бироварню в Тюмени

3 февраля 2025, 09:04
Фото: nashgorod.ru. В Тюмени открылся ресторан азиатской кухни со своей пивоварней.

В Тюмени открылся ресторан азиатской кухни со своей пивоварней

Тюмень стала на шаг ближе к Азии — в городе открылась бироварня Brew’s Lee, сочетающая в себе крафтовое пивоварение и азиатскую кухню. Мы побывали на открытии и готовы рассказать, что ждет посетителей в этом новом месте и как пиво сочетается с азиатскими блюдами.

Обновление пивной культуры Тюмени

Уже на входе гостей встречает яркая веерная композиция, электронное табло с иероглифами и золотой лев. Сотрудники говорят, что зверь в золотом одеянии охраняет вход в заведение. Интерьер Brews Lee — это микс современных трендов и традиционных азиатских мотивов: классические акценты в виже бумажных фонарей и вееров, деревянные столы, открытая кухня, где повара варят, жарят нарезают. Удивительно в обстановку вписываются и огромные «танки», в которых варят пиво.

Новый ресторан в Тюмени объединил стиль азии и производство пива.
Новый ресторан в Тюмени объединил стиль азии и производство пива.
Новый ресторан в Тюмени объединил стиль азии и производство пива.
Новый ресторан в Тюмени объединил стиль азии и производство пива.
Новый ресторан в Тюмени объединил стиль азии и производство пива. . Фото: nashgorod.ru

В ресторане два этажа и есть комната для уединения восьми человек. Всего в Brew’s Lee около 300 посадочных мест. Почти со всех сторон — панорамные окна.

Интерьер Brew’s Lee.
Интерьер Brew’s Lee.. Фото: nashgorod.ru

Но главной фишкой в Brew’s Lee конечно же считают пиво.

«Это заведение, которое совмещает пиво и азиатскую кухню. Мы решили ресторанную культуру Тюмени разнообразить этой концепцией. Это новая ресторанная эпоха. Это, наверное, один из самых дорогостоящих, самых сложных проектов, потому что здесь сочетаются два производства — это еда и пивоварня», — объяснил ресторатор и владелец Brew’s Lee Денис Иванов.
Пивоварня в новом азиатском ресторане.
Пивоварня в новом азиатском ресторане.
Пивоварня в новом азиатском ресторане.. Фото: nashgorod.ru

По его мнению, сейчас потребление пива чаще ассоциируется с чешской или немецкой культурой. Однако в Азии есть своя культура потребления пива, и там этот напиток тоже ценится и сочетается с местной кухней.

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Заглянем в пивоварню

Чтобы зайти в ресторанную часть, нужно пройти прямо. Свернув налево, попадаешь в саму пивоварню. Работающий здесь пивовар охотно проводит для нас экскурсию по производству и рассказывает, что и как. Оказывается, управляют этим пивным королевством всего два человека.

«Сейчас варим три вида фирменного пива — Хеллес, Пшеничное и Мартовское. На производстве можно изготовить до 15 тонн пива. На каждом этапе пробуем пиво — ароматик, вкус и также проводим проверку качества. Техника вся у нас отечественного производства, но сырье иностранное», — рассказал пивовар.
Для варки пива в ресторане используют отечественную технику и иностранное сырье.
Для варки пива в ресторане используют отечественную технику и иностранное сырье.. Фото: nashgorod.ru
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А что по кухне?

Ресторатор Иванов выступает против «хантинга» сотрудников, поэтому в новое заведение он привез «своих поваров». Говорит, что стажировку они проходили в Японии и Гонконге. Они обучались у китайского мастера искусству приготовления пекинской утки.

«Соусы мы делаем сами», — поделился один из поваров.

В меню — модные и признанные блюда Азии, такие как легендарная утка по-пекински, битые огурцы, вешенки темпура, рамены с лапшой собственного приготовления. Повара говорят, что готовят блюда Японии, Китая, Кореи, Вьетнама и Таиланда. Также в ресторане можно попробовать краба: один из членистоногих висит прямо над кухней.

«Вы видите, там краб у нас расположен над кухонной зоной — это некая отсылка к ресторанам крабовым в Осаке», — добавляет владелец ресторана.
Фото: nashgorod.ru

Иванов говорит, что сейчас ресторан еще совсем молодой и неокрепший. Он открыл свои двери только 30 января 2025 года, а значит, ближайшее время будет видоизменяться. Ресторатор даже обещал, что сюда приедут повара из Японии, чтобы обменяться опытом с действующими мастерами кухни.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что повара Тюменской области приняли участие в межрегиональном гастрономическом проекте совместно с Комитетом по туризму города Москвы.

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