Известный ресторан в центре Тюмени выставили на продажу

Последний приехал в «Семь пятниц» с целью раскрытия преступления (такую версию сообщили в УМВД по Тюменской области), однако его в заведение не пустили сотрудники охраны. Силовики вызвали подкрепление, чтобы попасть внутрь. Все это действие попало на камеры видеонаблюдения и было опубликовано в сети — конфликт бурно обсуждали в местных пабликах.