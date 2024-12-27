Известный ресторан в центре Тюмени выставили на продажу

Posted 27 декабря, 05:54
Published 27 декабря, 05:54
Modified 27 декабря, 05:56
Updated 27 декабря, 05:56
Отмечено, что земельный участок, на котором расположено здание, находится в собственности, здание оснащено собственной газовой котельной. Большие выделенные мощности в 100 кВт и резервная линия обеспечивают бесперебойную подачу электричества.
«Очень удачное расположение — в центре развлекательной жизни города. Рядом расположены ТРЦ „Гудвин“ и ТЦ „Магеллан“», — отмечает собственник.
Напомним, тюменский ресторан «Семь пятниц» известен громким скандалом, произошедшем еще в 2016 году между владельцем заведения Владиславом Захаровым и начальником отдела полиции №6 УМВД Тюмени Александром Радачинским.
Последний приехал в «Семь пятниц» с целью раскрытия преступления (такую версию сообщили в УМВД по Тюменской области), однако его в заведение не пустили сотрудники охраны. Силовики вызвали подкрепление, чтобы попасть внутрь. Все это действие попало на камеры видеонаблюдения и было опубликовано в сети — конфликт бурно обсуждали в местных пабликах.
После этого между владельцем ресторана и полицией началось противостояние, На протяжении нескольких месяцев караоке-ресторан регулярно посещали контролирующие органы.
Закончилось скандальное дело судом. Радачинский сумел доказать, что беспредела с его стороны не совершалось. В итоге суд обязал владельцев ресторана выплатить компенсацию полицейскому, а также опровергнуть ряд цитат и посты, в которых полицейского выставляли в негативном свете.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу ресторан-бутик Avenю. Правда, временно. Владельцы заведения сообщили, что заведение будет работать по другому адресу.