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Posted 3 февраля, 09:35

Published 3 февраля, 09:35

Modified 3 февраля, 09:39

Updated 3 февраля, 09:39

Японская Sysmex выиграла дело против тюменского бизнесмена

Японская Sysmex выиграла дело против тюменского бизнесмена

3 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI.

Японская Sysmex выиграла дело против тюменского бизнесмена

Сюжет
Суд
Поддельные расходники для анализов крови и мочи разошлись по всей стране. Суд встал на сторону японской корпорации в споре о поставках котрафакта.

Арбитражный суд Тюменской области признал контрафактной продукцию, которую индивидуальный предприниматель Дмитрий Булдаков продавал поликлиникам и больницам по всей стране. У тюменца были контракты с медучреждениями Красноярска, Новосибирска, Кызыла и Петропавловска-Камчатского.

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Корпорация Sysmex производит расходники для анализов крови и мочи. Японцы узнали, что россияне используют продукцию с их маркировкой, но корпорация не разрешала тюменскому бизнесмену использовать свой бренд.

Суд встал на сторону истца и обязал Булдакова изъять и уничтожить контрафактные материалы на общую сумму 5,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Японская Sysmex подала иск в сентябре. По данным «Нашего Города», Булдаков выиграл торги на поставку медизделий в Белгородскую областную больницу на 13,7 млн рублей.

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