Японская Sysmex выиграла дело против тюменского бизнесмена

Posted 3 февраля, 09:35
Published 3 февраля, 09:35
Modified 3 февраля, 09:39
Updated 3 февраля, 09:39
Арбитражный суд Тюменской области признал контрафактной продукцию, которую индивидуальный предприниматель Дмитрий Булдаков продавал поликлиникам и больницам по всей стране. У тюменца были контракты с медучреждениями Красноярска, Новосибирска, Кызыла и Петропавловска-Камчатского.
Корпорация Sysmex производит расходники для анализов крови и мочи. Японцы узнали, что россияне используют продукцию с их маркировкой, но корпорация не разрешала тюменскому бизнесмену использовать свой бренд.
Суд встал на сторону истца и обязал Булдакова изъять и уничтожить контрафактные материалы на общую сумму 5,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Японская Sysmex подала иск в сентябре. По данным «Нашего Города», Булдаков выиграл торги на поставку медизделий в Белгородскую областную больницу на 13,7 млн рублей.