Тюменского медэксперта заподозрили в подделке заключений для суда

Posted 1 февраля, 05:12
Published 1 февраля, 05:12
Modified 1 февраля, 05:14
Updated 1 февраля, 05:14
На счету медэксперта также дело 51-летней тюменки, которая в течение 5 лет безуспешно судилась стоматологией «Мега-дент» из-за неудачно поставленных зубных имплантатов. Во время операции женщине повредили троичный нерв. С 2019 года она пыталась доказать вину клиники отсудить у медучреждения несколько миллионов рублей за подорванное здоровье, однако суд решил, что вины стоматологии в произошедшем нет и иск тюменки не удовлетворил. Более того, обязал ее оплатить работу юристов клиники.
Сюжет о возможной незаконной деятельности медэксперта из Тюмени вышел в эфире федерального канала. Данным делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил тюменским следователям провести проверку и предоставить ему ее результаты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске семья воспитанницы одного из детсадов отсудила у дошкольного учреждения 100 тысяч рублей — летом 2024 года девочка во время прогулки в детсаду сломала руку.