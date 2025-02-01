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Posted 1 февраля, 05:12

Published 1 февраля, 05:12

Modified 1 февраля, 05:14

Updated 1 февраля, 05:14

Тюменского медэксперта заподозрили в подделке заключений для суда

Тюменского медэксперта заподозрили в подделке заключений для суда

1 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Медицинский эксперт готовила заключения по гражданским делам о спорах пациентов с частными стоматологическими клиниками, оказывающими услуги ненадлежащим образом. При этом во всех случаях частные стоматологии выигрывали в суде.

На счету медэксперта также дело 51-летней тюменки, которая в течение 5 лет безуспешно судилась стоматологией «Мега-дент» из-за неудачно поставленных зубных имплантатов. Во время операции женщине повредили троичный нерв. С 2019 года она пыталась доказать вину клиники отсудить у медучреждения несколько миллионов рублей за подорванное здоровье, однако суд решил, что вины стоматологии в произошедшем нет и иск тюменки не удовлетворил. Более того, обязал ее оплатить работу юристов клиники.

Сюжет о возможной незаконной деятельности медэксперта из Тюмени вышел в эфире федерального канала. Данным делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил тюменским следователям провести проверку и предоставить ему ее результаты.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске семья воспитанницы одного из детсадов отсудила у дошкольного учреждения 100 тысяч рублей — летом 2024 года девочка во время прогулки в детсаду сломала руку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Суд#Новости тюмени#Следственное управление#Александр Бастрыкин
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