Тюменского медэксперта заподозрили в подделке заключений для суда

На счету медэксперта также дело 51-летней тюменки, которая в течение 5 лет безуспешно судилась стоматологией «Мега-дент» из-за неудачно поставленных зубных имплантатов. Во время операции женщине повредили троичный нерв. С 2019 года она пыталась доказать вину клиники отсудить у медучреждения несколько миллионов рублей за подорванное здоровье, однако суд решил, что вины стоматологии в произошедшем нет и иск тюменки не удовлетворил. Более того, обязал ее оплатить работу юристов клиники.