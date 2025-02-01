Участник СВО из Тюменской области зарезал своего брата из-за замечания

Posted 1 февраля, 10:53
Published 1 февраля, 10:53
Modified 1 февраля, 10:55
Updated 1 февраля, 10:55
Ренат подписал контракт в августе 2023 года. Отслужив более полугода он приехал домой в двухнедельный отпуск. В течение всего времени, что он находился в родном селе, Ренат злоупотреблял алкогольными напитками.
В день трагедии, 30 марта, Ренат, его брат Руслан и их мама были дома. Братья вместе выпивали. Между ними завязалась словесная перепалка. Руслан заявил брату, что ему не нравится, что тот долго сидит в телефоне ночью и мешает спать остальным. Рената данное замечание задело — мужчина решил наказать обидчика. Он взял кухонный нож, подошел к брату и ударил ножом в бедро.
Поняв, что натворил Ренат пошел к соседке, чтобы попросить ее вызвать скорую помощь. К сожалению, когда медики прибыли на место ЧП, Руслан уже был мертв — он скончался от потери крови.
Ренат вину свою полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть», пишет 72.RU.
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