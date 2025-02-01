Участник СВО из Тюменской области зарезал своего брата из-за замечания

В день трагедии, 30 марта, Ренат, его брат Руслан и их мама были дома. Братья вместе выпивали. Между ними завязалась словесная перепалка. Руслан заявил брату, что ему не нравится, что тот долго сидит в телефоне ночью и мешает спать остальным. Рената данное замечание задело — мужчина решил наказать обидчика. Он взял кухонный нож, подошел к брату и ударил ножом в бедро.