Арбитражи января: бизнес-хомяк, реклама с сексуальным подтекстом и битва за ковер

В конце января Арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению необычное дело. Местная стоматологическая клиника «Ультра-Дент» оспаривает решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшего её рекламу ненадлежащей. Конфликт начался осенью 2024 года, когда в лифтах домов на улицах Циолковского, Олимпийской и Эрвье появились плакаты с провокационными изображениями. На одном из них была изображена девушка без двух передних зубов, а слоган рекламы предлагал «вставить» ей.