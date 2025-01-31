Арбитражи января: бизнес-хомяк, реклама с сексуальным подтекстом и битва за ковер

Posted 31 января, 06:03
Published 31 января, 06:03
Modified 31 января, 06:05
Updated 31 января, 06:05
В конце января Арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению необычное дело. Местная стоматологическая клиника «Ультра-Дент» оспаривает решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшего её рекламу ненадлежащей. Конфликт начался осенью 2024 года, когда в лифтах домов на улицах Циолковского, Олимпийской и Эрвье появились плакаты с провокационными изображениями. На одном из них была изображена девушка без двух передних зубов, а слоган рекламы предлагал «вставить» ей.
ФАС, получив жалобы жителей, провела проверку и выявила нарушения статей 5 и 24 закона «О рекламе». Служба отметила, что слоганы вводят потребителей в заблуждение, а образы противоречат общественной морали. Однако в феврале пройдет заседание, итогом которого может стать отмена решения ФАС, однако неизвестно, к каким креативам в дальнейшем сможет привести такое решение суда.
Эксперты разделились во мнениях. Маркетолог Анна Зайцева считает, что клиника перешла грань.
«Реклама в лифтах — зона повышенного внимания, ведь её видят дети. Двусмысленные образы неуместны», — уверена специалист по рекламе.
Но юрист Дмитрий Сорокин, напротив, указывает на субъективность трактовки:
«Закон о рекламе не запрещает иронию. Если нет прямых оскорблений, спор может затянуться», — уверен правозащитник.
Решение суда ожидается в марте, но уже сейчас ясно: этот прецедент повлияет на подход бизнеса к «эпатажному» маркетингу. Если ФАС победит, штраф составит до 500 тысяч рублей, а рекламу придётся убрать.
Пока в Тюмени спорят о рекламе, в Санкт-Петербурге арбитражный суд закрыл дело, ставшее символом рисков «бизнес-образования». Тюменский предприниматель Виктор Шкурский подал иск к Эдуарду Гуриновичу — автору курса «Совет директоров», который обещал ученикам «секреты создания миллиардных компаний». Программа стоила 5 млн рублей, но Шкурский, внеся предоплату в 2,5 млн, быстро разочаровался. Вместо персональных консультаций и стратегий он получил доступ к общему чату в Telegram, где участники обменивались мемами и советами вроде «инвестируйте в хомяковый хайп» — отсылка к популярной игре Hamster Kombat.
Судья, изучив переписку, выяснил, что Гуринович провёл лишь одну презентацию, а обещанные «инвестиционные модели» так и не предоставил. В решении суда указано, что ответчик не выполнил обязательств по договору, ограничившись общими фразами. Иск был удовлетворён полностью: Гуринович вернул 2,5 млн рублей, а заодно стал героем ироничных публикаций в соцсетях.
Это не первый скандал вокруг «гуру». Ранее его связывали с продвижением криптовалюты HMSTR, которую в январе 2025 исключили с биржи Bybit из-за нулевой ликвидности. Эксперты предупреждают: рынок бизнес-тренингов переполнен мошенниками. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году число жалоб на недобросовестных коучей выросло на 40%.
Самое необычное дело января связано не с деньгами, а с культурной идентичностью. В конце 2024 года ООО «Сибирская ковровая фабрика» подала иск к конкуренту — ООО «Тюменский махровый ковёр», обвинив его в незаконном использовании бренда. Местная предпринимательница Наталья Денисова, основательница ООО «Тюменский махровый ковёр», столкнулась с юридическим противостоянием из-за прав на использование исторического бренда. Её оппонент — ООО «Сибирская ковровая фабрика», которая ранее зарегистрировала наименование места происхождения товара (НМПТ) «Тюменский ковёр», став единственным правообладателем.
Денисова, занимающаяся популяризацией традиционных ремёсел через мастер-классы и экскурсии, заявила, что действия фабрики парализовали её бизнес. «Сибирская ковровая фабрика», ссылаясь на исключительные права, направила в ФАС и суд обращения с требованием запретить Денисовой использовать схожие обозначения. В иске компания указала, что «Тюменский махровый ковёр» вводит покупателей в заблуждение, ассоциируясь с охраняемым НМПТ.
Однако предпринимательница не сдаётся. При поддержке региональных властей она инициировала процедуру получения статуса второго правообладателя. Департамент культуры Тюменской области оперативно подготовил пакет документов для Минпромторга, обосновывая, что деятельность Денисовой способствует сохранению традиций, а не коммерческой эксплуатации бренда.
В иске, который по сей день рассматривается в суде, заявители все же требуют запретить использование схожих названий и взыскать 1 млн рублей компенсации. Однако ответчик настаивает, что слово «Тюменский» указывает лишь на географию производства, а не на технологию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля.