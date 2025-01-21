Это месть: в Тюмени бизнесмены судятся из-за ресторана «Семь ПятницЪ»

Хоменко владеет большей частью здания на улице Максима Горького, где находятся клубы «Луна» и «Главклуб». Строение с рестораном возведено рядом со зданием №44 корпус 3 на ул. Максима Горького. В 2021 году город через суд потребовал снести ту же постройку, но ООО «РестАктив» представило экспертизу, что постройка временная, и в иске отказали.