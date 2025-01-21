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Posted 21 января, 04:22

Published 21 января, 04:22

Modified 21 января, 04:24

Updated 21 января, 04:24

Это месть: в Тюмени бизнесмены судятся из-за ресторана «Семь ПятницЪ»

Это месть: в Тюмени бизнесмены судятся из-за ресторана «Семь ПятницЪ»

21 января 2025, 04:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Тюменский бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести соседний ресторан «Семь ПятницЪ». Истец уверен, что строение несет угрозу всем ближайшим зданиям.

Хоменко владеет большей частью здания на улице Максима Горького, где находятся клубы «Луна» и «Главклуб». Строение с рестораном возведено рядом со зданием №44 корпус 3 на ул. Максима Горького. В 2021 году город через суд потребовал снести ту же постройку, но ООО «РестАктив» представило экспертизу, что постройка временная, и в иске отказали.

Теперь иск подан к компаниям «Верона» и «РестАктив», учредитель которых Владислав Захаров, владелец «Семи ПятницЪ». Здание построено без разрешительных документов, проектной и строительной документации и поставлено вплотную к общему имуществу, чем создает риски для соседей, уверен истец Хоменко. Он готов за свой счет провести экспертизу и доказать капитальность спорной постройки.

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«К помещению подведены коммуникации, там стоят газовые котлы. Планов на земельный участок господина Захарова у меня нет. Если он получит разрешение на возведение капитального строения, то пусть строит, не нарушая мои права. Только тогда ему придется это делать не ближе пяти метров от основной стены», — рассказал Хоменко РБК Тюмень.

В ООО «РестАктив» назвали местью усилия со стороны Михаила Хоменко. Ранее компания выиграла несколько судов по поводу нарушения своих прав. Нынешние требования бизнесмена в компании считают необоснованными.

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«Это не входит в его компетенцию как частного лица. Эта постройка стоит на отдельном земельном участке, не опирается на конструкцию основного здания, и не имеет значения, капитальное это строение или нет. Его права никак не нарушены», — сказал представитель «РестАктив».

Ранее тюменка Наталья Денисова и ООО «Сибирская ковровая фабрика» поспорили из-за товарного знака «Тюменский ковер».

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Суд
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