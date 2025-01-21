Это месть: в Тюмени бизнесмены судятся из-за ресторана «Семь ПятницЪ»

Posted 21 января, 04:22
Published 21 января, 04:22
Modified 21 января, 04:24
Updated 21 января, 04:24
Хоменко владеет большей частью здания на улице Максима Горького, где находятся клубы «Луна» и «Главклуб». Строение с рестораном возведено рядом со зданием №44 корпус 3 на ул. Максима Горького. В 2021 году город через суд потребовал снести ту же постройку, но ООО «РестАктив» представило экспертизу, что постройка временная, и в иске отказали.
Теперь иск подан к компаниям «Верона» и «РестАктив», учредитель которых Владислав Захаров, владелец «Семи ПятницЪ». Здание построено без разрешительных документов, проектной и строительной документации и поставлено вплотную к общему имуществу, чем создает риски для соседей, уверен истец Хоменко. Он готов за свой счет провести экспертизу и доказать капитальность спорной постройки.
«К помещению подведены коммуникации, там стоят газовые котлы. Планов на земельный участок господина Захарова у меня нет. Если он получит разрешение на возведение капитального строения, то пусть строит, не нарушая мои права. Только тогда ему придется это делать не ближе пяти метров от основной стены», — рассказал Хоменко РБК Тюмень.
В ООО «РестАктив» назвали местью усилия со стороны Михаила Хоменко. Ранее компания выиграла несколько судов по поводу нарушения своих прав. Нынешние требования бизнесмена в компании считают необоснованными.
«Это не входит в его компетенцию как частного лица. Эта постройка стоит на отдельном земельном участке, не опирается на конструкцию основного здания, и не имеет значения, капитальное это строение или нет. Его права никак не нарушены», — сказал представитель «РестАктив».
Ранее тюменка Наталья Денисова и ООО «Сибирская ковровая фабрика» поспорили из-за товарного знака «Тюменский ковер».