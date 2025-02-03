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Posted 3 февраля, 05:34

Published 3 февраля, 05:34

Modified 3 февраля, 07:40

Updated 3 февраля, 07:40

Смертельная авария произошла на трассе Тюмень — Курган по вине нетрезвого водите

Водитель фуры был пьян: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

3 февраля 2025, 05:34
Фото: ГАИ ТО.

Смертельная авария произошла на трассе Тюмень — Курган по вине нетрезвого водите

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась на 181-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Там столкнулись фура SITRAK и легковой автомобиль Hyundai.

По предварительным данным, 67-летний водитель большегруза нарушил скоростной режим, в результате чего машину занесло, а прицеп выехал на встречную полосу, где в это время ехал Hyundai.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии, 73-летний водитель легковушки, житель Тюмени, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

67-летний водитель большегруза, житель Самарской области, не пострадал. Как сообщили в Госавтонспекции, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина направлялся из Тюмени в Шадринск.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Каменка произошла смертельная авария. В ДТП погибла тюменская семья — родители и двое детей. Выжила только двухлетняя девочка. В настоящее время ребенок находится в больнице.

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