Водитель фуры был пьян: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

Posted 3 февраля, 05:34
Published 3 февраля, 05:34
Modified 3 февраля, 07:40
Updated 3 февраля, 07:40
По предварительным данным, 67-летний водитель большегруза нарушил скоростной режим, в результате чего машину занесло, а прицеп выехал на встречную полосу, где в это время ехал Hyundai.
В результате аварии, 73-летний водитель легковушки, житель Тюмени, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти.
67-летний водитель большегруза, житель Самарской области, не пострадал. Как сообщили в Госавтонспекции, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина направлялся из Тюмени в Шадринск.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Каменка произошла смертельная авария. В ДТП погибла тюменская семья — родители и двое детей. Выжила только двухлетняя девочка. В настоящее время ребенок находится в больнице.