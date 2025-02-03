Новый температурный рекорд установлен в Тюмени

Posted 3 февраля, 05:10
Published 3 февраля, 05:10
Modified 3 февраля, 05:12
Updated 3 февраля, 05:12
По словам метеорологу и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, температурный рекорд 2 февраля стал четвертым по счету в Тюмени с начала этого года — предыдущие три были установлены в первых числах января и 1 февраля.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, аномально теплая для февраля погода в Тюмени сохранится на протяжении всего месяца — в течение первой декады температура воздуха будет на 9-13 градусов превышать климатическую норму.
По данным gismeteo.ru, сегодня и завтра в областной столице среднесуточная температура воздуха составит +1…-6. В период с 5 по 7 февраля ожидается до -4…-9.В начале второй декады, 2 февраля, похолодает до -20.
Ранее «Наш Город» писал, что январь этого года в Тюмени стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура на 5,5 градуса превышала климатическую норму.