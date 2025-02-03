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Posted 3 февраля, 05:10

Published 3 февраля, 05:10

Modified 3 февраля, 05:12

Updated 3 февраля, 05:12

Новый температурный рекорд установлен в Тюмени

Новый температурный рекорд установлен в Тюмени

3 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI.
2 февраля тюменская метеостанция зафиксировала температуру воздуха +1,4. Это новый максимум для 2 февраля. Предыдущий был установлен более 20 лет назад — в 2004 году. Тогда термометры показали -0,5.

По словам метеорологу и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, температурный рекорд 2 февраля стал четвертым по счету в Тюмени с начала этого года — предыдущие три были установлены в первых числах января и 1 февраля.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, аномально теплая для февраля погода в Тюмени сохранится на протяжении всего месяца — в течение первой декады температура воздуха будет на 9-13 градусов превышать климатическую норму.

Фото: gismeteo.ru

По данным gismeteo.ru, сегодня и завтра в областной столице среднесуточная температура воздуха составит +1…-6. В период с 5 по 7 февраля ожидается до -4…-9.В начале второй декады, 2 февраля, похолодает до -20.

Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль
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Ранее «Наш Город» писал, что январь этого года в Тюмени стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура на 5,5 градуса превышала климатическую норму.

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