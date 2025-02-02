В жутком ДТП на трассе Тюмень — Каменка погибла почти вся семья из Тюмени

По данным департамента здравоохранения, четыре пациента госпитализированы в профильные отделения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние медики оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Еще два пациента направлены на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное.