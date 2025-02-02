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Posted 2 февраля, 17:24

Published 2 февраля, 17:24

Modified 2 февраля, 17:33

Updated 2 февраля, 17:33

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Каменка погибла почти вся семья из Тюмени

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Каменка погибла почти вся семья из Тюмени

2 февраля 2025, 17:24
Фото: Прокуратура ТО.
Сюжет
ДТП
В аварии на 28-м километре автодороги погибла семья из Тюмени: 40- летний водитель Chevrolet, его 37-летняя супруга, двое дочерей 11 и 13 лет. В жуткой аварии выжила лишь двухлетняя малышка, она находится в больнице.

По данным Госавтонспекции, семья возвращалась в город из Ирбита от бабушки.

По данным департамента здравоохранения, водитель и двое пассажиров легковушки скончались до приезда бригады скорой помощи. За жизнь 13-летней девочки медики боролись до последнего — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Видео: Прокуратура ТО.

Также в ДТП пострадали 54-летняя женщина, ехавшая в LADA, 36-летняя водитель Ford и двое ее сыновей 11-ти и 6-ти лет, 67-летняя бабушка мальчиков.

По данным департамента здравоохранения, четыре пациента госпитализированы в профильные отделения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние медики оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Еще два пациента направлены на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное.

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Напомним, смертельная авария с участием трех автомобилей произошла сегодня вечером на трассе Тюмень — Каменка. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу движения.

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