В Тюменской области назвали самые опасные трассы. Там погибло много людей

Posted 2 февраля, 09:33
Published 2 февраля, 09:33
Modified 2 февраля, 09:33
Updated 2 февраля, 09:33
По данным Госавтоинспекции, самой аварийной по итогам минувшего года стала автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск. Там произошло 146 ДТП, в которых травмы получили более 230 человек, 36 погибли.
Второе место по числу аварий заняла трасса Тюмень — Омск. Там было зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 148 человек, погибли 29. На третьем месте в рейтинге аварийности находится автодорога Тюмень — Курган (20 ДТП, 21 раненый и 20 погибших). На федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург в 2024 году произошло 16 аварий, в которых травмы получили 19 человек, погибли 3 человека, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне был насмерть сбит пешеход. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги.