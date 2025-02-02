В Тюменской области назвали самые опасные трассы. Там погибло много людей

Второе место по числу аварий заняла трасса Тюмень — Омск. Там было зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 148 человек, погибли 29. На третьем месте в рейтинге аварийности находится автодорога Тюмень — Курган (20 ДТП, 21 раненый и 20 погибших). На федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург в 2024 году произошло 16 аварий, в которых травмы получили 19 человек, погибли 3 человека, пишет 72.RU.