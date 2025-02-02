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Posted 2 февраля, 09:33

Published 2 февраля, 09:33

Modified 2 февраля, 09:33

Updated 2 февраля, 09:33

В Тюменской области назвали самые опасные трассы

В Тюменской области назвали самые опасные трассы. Там погибло много людей

2 февраля 2025, 09:33
Фото: 1MI.

В Тюменской области назвали самые опасные трассы

В Тюменской области назвали федеральные трассы, на которых в 2024 году произошло наибольшее число дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекции, самой аварийной по итогам минувшего года стала автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск. Там произошло 146 ДТП, в которых травмы получили более 230 человек, 36 погибли.

Второе место по числу аварий заняла трасса Тюмень — Омск. Там было зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 148 человек, погибли 29. На третьем месте в рейтинге аварийности находится автодорога Тюмень — Курган (20 ДТП, 21 раненый и 20 погибших). На федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург в 2024 году произошло 16 аварий, в которых травмы получили 19 человек, погибли 3 человека, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне был насмерть сбит пешеход. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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