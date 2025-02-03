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Posted 3 февраля, 04:42

Published 3 февраля, 04:42

Modified 3 февраля, 07:58

Updated 3 февраля, 07:58

Вакансия организатора выставки одежды вошла в число самых доходных в Тюмени

Кому в Тюмени платят 150 тысяч рублей в месяц?

3 февраля 2025, 04:42
Фото: 1MI.

Вакансия организатора выставки одежды вошла в число самых доходных в Тюмени

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В топ вошли организатор выставки одежды, автослесарь, сварщик-монтажник и врач.

По данным аналитиков Зарплаты.ру, самой доходной стала вакансия организаторов выставок-продаж верхней одежды в Тюмени и по России — сотруднику обещают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить подготовка торговых помещений под выставку (работа в команде до 5 человек), проведение выставок, консультирование клиентов и организация продаж. Работодатель обещает еженедельные выплаты в размере оклада и проценты от продаж. Работа предполагает вахтовый метод, проезд и жилье оплачиваются.

От 100 до 130 тысяч рублей готовы платить управляющему мотосалона. Требуется знание мототематики: техники и комплектующих, опыт в прямых продажах, опыт работы на руководящей должности в розничной торговле. В обязанности сотрудника будет входить работа с покупателями, консультации в зале, выкладка товара, участие в разработке рекламных кампаний, работа с соцсетями, инвентаризация, участие в выставках, управление персоналом.

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От 95 до 150 тысяч рублей обещают заработок автослесарю по ремонту грузовых автомобилей, от 100 до 120 тысяч — старшему помощнику капитана. Требуется высшее, среднее техническое или среднее специальное профессиональное образование, диплом старшего помощника капитана-первого помощника механика, стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу, не менее полугода.

Администратору в салоне красоты обещают заработок от 90 до 120 тысяч рублей. На аналогичную зарплату, от 80 до 120 тысяч рублей, ищут сварщика-монтажника.

Врачу-онкологу областной больницы №3 Тобольска готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно. Работодатель обещает предоставить служебное жилье или компенсировать астично аренду съемной квартиры. В числе обязательных требований — высшее образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре или ординатуре по специальности «Онкология», опыт работы не менее 1 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработок воспитателей в детских садах. Средний его размер составляет 59 тысяч рублей.

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