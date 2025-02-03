Кому в Тюмени платят 150 тысяч рублей в месяц?

По данным аналитиков Зарплаты.ру, самой доходной стала вакансия организаторов выставок-продаж верхней одежды в Тюмени и по России — сотруднику обещают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить подготовка торговых помещений под выставку (работа в команде до 5 человек), проведение выставок, консультирование клиентов и организация продаж. Работодатель обещает еженедельные выплаты в размере оклада и проценты от продаж. Работа предполагает вахтовый метод, проезд и жилье оплачиваются.