Кому в Тюмени платят 150 тысяч рублей в месяц?

Posted 3 февраля, 04:42
Published 3 февраля, 04:42
Modified 3 февраля, 07:58
Updated 3 февраля, 07:58
По данным аналитиков Зарплаты.ру, самой доходной стала вакансия организаторов выставок-продаж верхней одежды в Тюмени и по России — сотруднику обещают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить подготовка торговых помещений под выставку (работа в команде до 5 человек), проведение выставок, консультирование клиентов и организация продаж. Работодатель обещает еженедельные выплаты в размере оклада и проценты от продаж. Работа предполагает вахтовый метод, проезд и жилье оплачиваются.
От 100 до 130 тысяч рублей готовы платить управляющему мотосалона. Требуется знание мототематики: техники и комплектующих, опыт в прямых продажах, опыт работы на руководящей должности в розничной торговле. В обязанности сотрудника будет входить работа с покупателями, консультации в зале, выкладка товара, участие в разработке рекламных кампаний, работа с соцсетями, инвентаризация, участие в выставках, управление персоналом.
От 95 до 150 тысяч рублей обещают заработок автослесарю по ремонту грузовых автомобилей, от 100 до 120 тысяч — старшему помощнику капитана. Требуется высшее, среднее техническое или среднее специальное профессиональное образование, диплом старшего помощника капитана-первого помощника механика, стаж плавания на внутренних водных путях в должностях, относящихся к командному составу, не менее полугода.
Администратору в салоне красоты обещают заработок от 90 до 120 тысяч рублей. На аналогичную зарплату, от 80 до 120 тысяч рублей, ищут сварщика-монтажника.
Врачу-онкологу областной больницы №3 Тобольска готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно. Работодатель обещает предоставить служебное жилье или компенсировать астично аренду съемной квартиры. В числе обязательных требований — высшее образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре или ординатуре по специальности «Онкология», опыт работы не менее 1 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработок воспитателей в детских садах. Средний его размер составляет 59 тысяч рублей.