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Posted 3 февраля, 04:46

Published 3 февраля, 04:46

Modified 3 февраля, 08:00

Updated 3 февраля, 08:00

Доходы тюменских риелторов упали на 20% за год

Потеряли 20% заработка: тюменские риелторы оказались не готовы к застою на рынке

3 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI.

Доходы тюменских риелторов упали на 20% за год

Сюжет
Недвижимость
Средний заработок тюменских риелторов упал на 20% из-за снижения продаж. Многие агенты оказались не готовы к новым реалиям.

В 2024 году риелторы лишились до пятой части доходов, потому что сделок стало на 20-50% меньше. Ряд специалистов, начинавших работу в 2022–2023 годах, когда рынок активно рос, не смог приспособиться к новым условиям работы. Некоторые агенты ушли в отрасли с более выгодными предложениями по зарплате и бонусам.

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Конкуренция также повлияла на ситуацию: застройщики начали сами нанимать риелторов, чтобы помочь покупателям разобраться в программах ипотеки.

«События 2024 года привели к тому, что на рынке стало расти количество сложных сделок, с продавцами-банкротами, переуступками. Поэтому покупатели стали чаще обращаться к риелторам за помощью», — рассказала коммерческий директор экосистемы недвижимости М2 Наталья Лукина РБК Тюмень.
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Аналитики посоветовали риелторам чаще работать с элитной недвижимостью, спрос на которую мало зависит от сокращения ипотечных программ. А также улучшать навыки, включая работу с ИИ для анализа рынка и создания персональных предложений, использование онлайн-сервисов. Также им нужно научиться быстро переключаться с продаж на аренду, а с жилого сектора на коммерческий.

Как писал «Наш Город», новосибирец подал в суд на компанию «Этажи» за то, что тюменские риелторы без разрешения использовали фотографии его квартиры. Цена иска — полмиллиона рублей.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Риелтор#Рынок недвижимости
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