Потеряли 20% заработка: тюменские риелторы оказались не готовы к застою на рынке

Аналитики посоветовали риелторам чаще работать с элитной недвижимостью, спрос на которую мало зависит от сокращения ипотечных программ. А также улучшать навыки, включая работу с ИИ для анализа рынка и создания персональных предложений, использование онлайн-сервисов. Также им нужно научиться быстро переключаться с продаж на аренду, а с жилого сектора на коммерческий.