Потеряли 20% заработка: тюменские риелторы оказались не готовы к застою на рынке

Posted 3 февраля, 04:46
Published 3 февраля, 04:46
Modified 3 февраля, 08:00
Updated 3 февраля, 08:00
В 2024 году риелторы лишились до пятой части доходов, потому что сделок стало на 20-50% меньше. Ряд специалистов, начинавших работу в 2022–2023 годах, когда рынок активно рос, не смог приспособиться к новым условиям работы. Некоторые агенты ушли в отрасли с более выгодными предложениями по зарплате и бонусам.
Конкуренция также повлияла на ситуацию: застройщики начали сами нанимать риелторов, чтобы помочь покупателям разобраться в программах ипотеки.
«События 2024 года привели к тому, что на рынке стало расти количество сложных сделок, с продавцами-банкротами, переуступками. Поэтому покупатели стали чаще обращаться к риелторам за помощью», — рассказала коммерческий директор экосистемы недвижимости М2 Наталья Лукина РБК Тюмень.
Аналитики посоветовали риелторам чаще работать с элитной недвижимостью, спрос на которую мало зависит от сокращения ипотечных программ. А также улучшать навыки, включая работу с ИИ для анализа рынка и создания персональных предложений, использование онлайн-сервисов. Также им нужно научиться быстро переключаться с продаж на аренду, а с жилого сектора на коммерческий.
Как писал «Наш Город», новосибирец подал в суд на компанию «Этажи» за то, что тюменские риелторы без разрешения использовали фотографии его квартиры. Цена иска — полмиллиона рублей.