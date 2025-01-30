«Не верь, пока не увидишь тело»: тюменка опознала погибшего мужа лишь по парной тату

Вместе Динара и Александр встретили 2024 год, но уже в январе он снова оказался на линии фронта. Перед выходом на боевое задание Викинг позвонил супруге и попросил помочь найти пропавшего сослуживца, продолжать поддержку бойцам, а также «не верить слухам, а только своему сердцу, пока своими глазами не увижу тело, если скажут погиб».