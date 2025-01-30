«Не верь, пока не увидишь тело»: тюменка опознала погибшего мужа лишь по парной тату

Posted 30 января, 14:18
Published 30 января, 14:18
Modified 30 января, 14:20
Updated 30 января, 14:20
Динара Новикова из Тюменской области заняла третье место в Всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!», поделившись своей историей любви. Эссе начинается осенью 2022 года, когда всего через месяц после свадьбы ее муж Александр получил повестку.
В зону СВО он отправился без колебаний, а Динара поддерживала его, участвуя в помощи военным.
«Пока „Викинг“ — с таким позывным воевал Александр, выполнял свой боевой долг, я собирала гуманитарную помощь, формировала и отправляла бойцам подарки, устраивала благотворительные концерты. А душой была там, с ним, на передовой», — пишет Динара.
Вместе Динара и Александр встретили 2024 год, но уже в январе он снова оказался на линии фронта. Перед выходом на боевое задание Викинг позвонил супруге и попросил помочь найти пропавшего сослуживца, продолжать поддержку бойцам, а также «не верить слухам, а только своему сердцу, пока своими глазами не увижу тело, если скажут погиб».
18 января 2024 года Динара получила от мужа последнее сообщение: «Я тебя очень люблю, моя душа». После этого связь с ним прервалась, а 17 января его объявили пропавшим без вести.
«Моя вера спасет лучше любого бронежилета, это мой девиз сейчас. Я твердо верю, что он выполняет задание, а я помогаю солдатам. Говорят, настоящая любовь не знает преград. И если это временное расставание длиною в целую жизнь — я буду ждать тебя бесконечно», — строчки из эссе.
11 июня 2024 года Динаре сообщили, что тело Викинга эвакуировано, его она опознала по парной татуировке.
30 сентября в школе п. Московский Тюменского района открыли портрет Александра Новикова, посмертно награждённого Орденом Мужества. В начале декабря Динара получила третье место на конкурсе «Памяти героев верны!» в номинации «Эссе на тему „Семья героя“».
Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об отставке военных при рождении четвертого ребенка и последующих детей. В этом случае военнослужащий имеет право на досрочное увольнение со службы.