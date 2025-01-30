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Posted 30 января, 14:18

Published 30 января, 14:18

Modified 30 января, 14:20

Updated 30 января, 14:20

Тюменка рассказала о чем просил ее муж перед гибелью в зоне СВО

«Не верь, пока не увидишь тело»: тюменка опознала погибшего мужа лишь по парной тату

30 января 2025, 14:18
Фото: 1MI.

Тюменка рассказала о чем просил ее муж перед гибелью в зоне СВО

Сюжет
Бойцы СВО
Тюменка Динара Новикова стала победительницей Всероссийского конкурса творческих работ на тему «Семья героя», которую посвятила мужу с позывным «Викинг». В эссе девушка рассказала историю их семьи, которая трагически обрывается в январе 2024 года.

Динара Новикова из Тюменской области заняла третье место в Всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!», поделившись своей историей любви. Эссе начинается осенью 2022 года, когда всего через месяц после свадьбы ее муж Александр получил повестку.

В зону СВО он отправился без колебаний, а Динара поддерживала его, участвуя в помощи военным.

«Пока „Викинг“ — с таким позывным воевал Александр, выполнял свой боевой долг, я собирала гуманитарную помощь, формировала и отправляла бойцам подарки, устраивала благотворительные концерты. А душой была там, с ним, на передовой», — пишет Динара.
Фото: соцсети Динары Новиковой

Вместе Динара и Александр встретили 2024 год, но уже в январе он снова оказался на линии фронта. Перед выходом на боевое задание Викинг позвонил супруге и попросил помочь найти пропавшего сослуживца, продолжать поддержку бойцам, а также «не верить слухам, а только своему сердцу, пока своими глазами не увижу тело, если скажут погиб».

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18 января 2024 года Динара получила от мужа последнее сообщение: «Я тебя очень люблю, моя душа». После этого связь с ним прервалась, а 17 января его объявили пропавшим без вести.

«Моя вера спасет лучше любого бронежилета, это мой девиз сейчас. Я твердо верю, что он выполняет задание, а я помогаю солдатам. Говорят, настоящая любовь не знает преград. И если это временное расставание длиною в целую жизнь — я буду ждать тебя бесконечно», — строчки из эссе.

11 июня 2024 года Динаре сообщили, что тело Викинга эвакуировано, его она опознала по парной татуировке.

30 сентября в школе п. Московский Тюменского района открыли портрет Александра Новикова, посмертно награждённого Орденом Мужества. В начале декабря Динара получила третье место на конкурсе «Памяти героев верны!» в номинации «Эссе на тему „Семья героя“».

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Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об отставке военных при рождении четвертого ребенка и последующих детей. В этом случае военнослужащий имеет право на досрочное увольнение со службы.

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