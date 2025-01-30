В Тюмени подростки стали реже вступать в брак

Согласно данным, возраст, в котором тюменцы предпочитают вступать в брак находится на уровне 25 до 34 лет. При наличии определенных оснований, ведомство может зарегистрировать отношения лиц, которые не достигли 16 и 14-летнего возраста. Данные действия попадают под закон «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста 16 лет».