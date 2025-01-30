В Тюмени подростки стали реже вступать в брак

Posted 30 января, 11:44
Published 30 января, 11:44
Modified 30 января, 11:46
Updated 30 января, 11:46
В Тюменской области подведены итоги, согласно которым установлено, что юных молодоженов в регионе стало меньше. Об этом сообщает 72ру, ссылаясь на региональный ЗАГС.
Согласно данным, возраст, в котором тюменцы предпочитают вступать в брак находится на уровне 25 до 34 лет. При наличии определенных оснований, ведомство может зарегистрировать отношения лиц, которые не достигли 16 и 14-летнего возраста. Данные действия попадают под закон «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста 16 лет».
Также уточняется, что с 2017 года по 2023 год количество невест не достигших совершеннолетия сократилось с 85 до 60, количество женихов с 12 сократилось до 9.
Тюменский ЗАГС подвел итоги наиболее популярных и редких имен, которые дают в регионе новорожденным. София и Александр продолжают удерживать лидирующие позиции, среди необычных имен появились Одиссей, Монте, Богослава, Береза и другие.