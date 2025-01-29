Многодетных тюменцев могут вернуть домой с СВО

Posted 29 января, 12:05
Published 29 января, 12:05
Modified 29 января, 12:07
Updated 29 января, 12:07
Военным смогут дать право на досрочное увольнение со службы, если у них родился четвертый и последующие дети (в случае, если законопроект примут). С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
— Парламентарий считает необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту, родился четвертый и последующий ребенок. Рассматривается это как основание для досрочного увольнения с военной службы, — сообщает «Парламентская газета».
Напомним, что, в соответствии с законодательством, граждане нашей страны с четырьмя и более детьми до 16 лет могут получить отсрочку от призыва. Изменения предлагается внести в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» для увольнения (по семейным обстоятельствам).
Но также известны случаи, когда отцы четырех детей на основании своей многодетности пытались избежать мобилизации или настаивали на разрыве контракта с Министерством обороны, и у них это не удавалось.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 20-летний доброволец из Тюмени, футболист МФК «Тюмень» Владимир Медведев. Похороны бойца состоялись 26 января.