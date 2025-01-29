Многодетных тюменцев могут вернуть домой с СВО

Напомним, что, в соответствии с законодательством, граждане нашей страны с четырьмя и более детьми до 16 лет могут получить отсрочку от призыва. Изменения предлагается внести в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» для увольнения (по семейным обстоятельствам).