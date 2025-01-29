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Posted 29 января, 12:05

Published 29 января, 12:05

Modified 29 января, 12:07

Updated 29 января, 12:07

Многодетных тюменцев могут вернуть домой с СВО

Многодетных тюменцев могут вернуть домой с СВО

29 января 2025, 12:05
Фото: 1MI.
В Государственную Думу внесли проект закона об отставке военных при рождении четвертого ребенка. Текст документа, автором которого является председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства коммунистка Нина Останина, размещен в думской электронной базе.

Военным смогут дать право на досрочное увольнение со службы, если у них родился четвертый и последующие дети (в случае, если законопроект примут). С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

— Парламентарий считает необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту, родился четвертый и последующий ребенок. Рассматривается это как основание для досрочного увольнения с военной службы, — сообщает «Парламентская газета».

Напомним, что, в соответствии с законодательством, граждане нашей страны с четырьмя и более детьми до 16 лет могут получить отсрочку от призыва. Изменения предлагается внести в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» для увольнения (по семейным обстоятельствам).

Но также известны случаи, когда отцы четырех детей на основании своей многодетности пытались избежать мобилизации или настаивали на разрыве контракта с Министерством обороны, и у них это не удавалось.

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