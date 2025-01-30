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Posted 30 января, 12:57

Published 30 января, 12:57

Modified 30 января, 12:59

Updated 30 января, 12:59

В Тюмени появится новая дорога-дублер, а скандальные магазины в городе закрываются

В Тюмени появится новая дорога-дублер, а скандальные магазины в городе закрываются

30 января 2025, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.
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В Тюмени планируют строительство еще одной крупной дороги, она станет дублером объездной, документация уже готовится в администрации. Также в городе закрылись восемь скандальных магазинов, но большинство из них — не насовсем.

Новая дорога

В Тюмени приступили к разработке проекта по строительству дороги — дублера городской объездной. Речь идет о расширении улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной. По планам, автодорога станет четырехполосной. Новая автомобильная дорога будет частью развязки через железнодорожные пути. Она должна будет разгрузить центральную часть Тюмени, а также позволит перенести на нее проезжающий транзитом транспорт.

В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной
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Прощание с магазинами

В Тюмени закрываются 8 скандальных магазинов «ЖизньМарт», но почти все — не на постоянно. Речь идет о закрытии 8 точек, 2 из них — крупные гипермаркеты, еще шесть — мелкие точки. Как рассказали источники РБК Тюмень, закрываются магазины из-за неудачного географического положения, критической финансовой ситуации в компании нет, хотя о ней в своем телеграм-канале не так давно сообщал основатель торговой сети Иван Зайченко. Его же слова подтверждали инсайдеры, которые ссылались на то, что у магазинов висят миллиардные долги.

Магазины «Жизньмарт» закрывают в Тюмени
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А мечта все дороже

В Тюмени на межвузовский кампус готовы потратить еще 4 миллиарда сверху. Проект стал дороже. По большей части, за счет амбиций, в кампусе хотят возвести спортивные объекты, образовательные, технопарк и другие. Увеличение стоимости строительства связана с тем, что стали выше расходы на техническое присоединение к коммунальным сетям объектов кампуса, а также из-за экономических причин. В общей сложности за строительство придется отдать около 36 миллиардов рублей.

Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда
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Здесь дорого работать

Одна из городских улиц стала одной из самых дорогих для ведения бизнеса и аренды в России. Речь идет об Улице Республики, она стоит на шестом месте в рейтинге по стране. Максимальная арендная ставка на одной из центральных улиц города составила 29,3 тыс. рублей за квадратный метр, в целом же аренда в регионе под бизнес или офисы подорожала — сразу на 17%. Наравне с Тюменью стоит Пермь. В целом же, в рейтинг попали в основном города, население которых меньше миллиона человек.

Улица в Тюмени стала одной из самых дорогих для бизнеса в России
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Рыба для хвастунов

В Тюмени предлагают необычную услугу. Рыба в аренду. Речь идет о съеме рыбы для того, чтобы похвастаться «своим» уловом, показать то, что действительно был на рыбалке (может быть, поможет в качестве оправдания перед женой), а также просто для хвастовства.

Цена услуги при этом варьируется, от двух тысяч до того, каким будет улов. Например, с крупной рыбой фотография цена будет выше.

«Если хотите похвастаться». В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу
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