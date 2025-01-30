В Тюмени появится новая дорога-дублер, а скандальные магазины в городе закрываются

Одна из городских улиц стала одной из самых дорогих для ведения бизнеса и аренды в России. Речь идет об Улице Республики, она стоит на шестом месте в рейтинге по стране. Максимальная арендная ставка на одной из центральных улиц города составила 29,3 тыс. рублей за квадратный метр, в целом же аренда в регионе под бизнес или офисы подорожала — сразу на 17%. Наравне с Тюменью стоит Пермь. В целом же, в рейтинг попали в основном города, население которых меньше миллиона человек.