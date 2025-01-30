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Posted 30 января, 03:28

Published 30 января, 03:28

Modified 30 января, 03:30

Updated 30 января, 03:30

Тюменцы стали чаще красть из магазинов

Тюменцы стали чаще красть из магазинов

30 января 2025, 03:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
ГУ МВД по Тюменской области подбило статистику по магазинным кражам. В прошлом году их количество заметно выросло. В половине случаев виновниками стали вовсе не покупатели.

Число краж из магазинов увеличилось на 11% за год. В 2024 году в торговых точках региона зафиксировали 2141 кражу, а годом ранее их было 1927. В полиции пояснили, что чаще всего товар с полок магазинов мимо кассы проносят граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и ранее судимые.

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У экспертов другие данные. Менеджер по работе с ключевыми заказчиками LUIS+ Константин Белянин рассказал, что более половины краж приходится на административный персонал и сотрудников служебных помещений самих магазинов. А виновниками во второй половине преступлений бывают и кассиры. Персонал пользуется «слепыми» зонами торговой точки.

Подростки часто проносят мимо кассы товары, причем не только из-за нужды, а ради развлечения. Множество краж в магазинах остаются незамеченными и не попадают в общую статистику, пояснил эксперт РБК Тюмень.

Напомним, раскрываемость преступлений в Тюмени вернулась к показателю 2000 годов. В 2002 году показатель был на уровне 48,6%, потому что правоохранительные системы ещё не оправились от потрясений 1990-х. По итогам 2024 года раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 48,6%.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Магазины#Кражи#Итоги
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