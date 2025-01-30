Тюменцы стали чаще красть из магазинов

Число краж из магазинов увеличилось на 11% за год. В 2024 году в торговых точках региона зафиксировали 2141 кражу, а годом ранее их было 1927. В полиции пояснили, что чаще всего товар с полок магазинов мимо кассы проносят граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и ранее судимые.