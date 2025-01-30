Тюменцы стали чаще красть из магазинов

Posted 30 января, 03:28
Published 30 января, 03:28
Modified 30 января, 03:30
Updated 30 января, 03:30
Число краж из магазинов увеличилось на 11% за год. В 2024 году в торговых точках региона зафиксировали 2141 кражу, а годом ранее их было 1927. В полиции пояснили, что чаще всего товар с полок магазинов мимо кассы проносят граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и ранее судимые.
У экспертов другие данные. Менеджер по работе с ключевыми заказчиками LUIS+ Константин Белянин рассказал, что более половины краж приходится на административный персонал и сотрудников служебных помещений самих магазинов. А виновниками во второй половине преступлений бывают и кассиры. Персонал пользуется «слепыми» зонами торговой точки.
Подростки часто проносят мимо кассы товары, причем не только из-за нужды, а ради развлечения. Множество краж в магазинах остаются незамеченными и не попадают в общую статистику, пояснил эксперт РБК Тюмень.
Напомним, раскрываемость преступлений в Тюмени вернулась к показателю 2000 годов. В 2002 году показатель был на уровне 48,6%, потому что правоохранительные системы ещё не оправились от потрясений 1990-х. По итогам 2024 года раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 48,6%.