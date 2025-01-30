А нашли у косметолога в Тюмени… Топ-3 побегов легендарного киллера Солоника

Posted 30 января, 13:23
Published 30 января, 13:23
Modified 30 января, 14:06
Updated 30 января, 14:06
Александр Солоник — известный наемный убийца, ставший символом рискованности и безнаказанности в преступном мире 90-х. Его жестокость поражала, а умение избегать правосудия вызывало неподдельное восхищение и ужас у общественности.
В преддверии годовщины его смерти ura.ru напомнили три самых впечатляющих побега из неволи, которые вошли в историю криминала.
Осужденный на восемь лет строгого режима за изнасилование, он во время заседания суда попросил разрешение попрощаться с супругой. Воспользовавшись тем, что охранники отвлеклись, Солоник их раскидал и выпрыгнул из окна на втором этаже.
Полтора месяца его искали по стране, а обнаружили в Тюмени, в салоне красоты, где пытался удалить родинку над губой. За это ему добавили четыре года. Интересно, что именно в Тюмени 3 июня 1990 года он совершил свое первое заказное убийство, убив лидера ишимской ОПГ Николая Причинича.
После ареста Солоник переведен в пермскую колонию, его прошлое, как сотрудника милиции, осужденного за изнасилование, сделало его мишенью для других заключенных. В результате нападок со стороны арестантов на его голове осталось около 30 шрамов, что толкнуло его на второй побег. ИТК-8 он покинул, прорезав канализационные трубы сварочным аппаратом.
В 1995 году он стал первым, кому удалось сбежать из СИЗО «Матросская тишина». В этом ему помогал сержант Меньшиков, связанный с преступными группировками.
После побега он некоторое время жил во Владимирской области, затем переехал в Киев, а в августе 1995 года появился в Афинах под именем Владимира Кесова, организовав собственную банду, занимающуюся наркотрафиком и убийствами.
31 января 1997 года Александра Солоника задушил другой киллер и бывший морпех Александр Пустовалов, более известный, как «Саша солдат».
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