nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 13:23

Published 30 января, 13:23

Modified 30 января, 14:06

Updated 30 января, 14:06

А нашли у косметолога в Тюмени… Топ-3 побегов легендарного киллера Солоника

А нашли у косметолога в Тюмени… Топ-3 побегов легендарного киллера Солоника

30 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.
Александр Солоник, известный курганский киллер криминальной России 1990-х годов. Его жестокость в устранении криминальных авторитетов сделали его легендой, но не менее знаменитыми стали его дерзкие побеги.

Александр Солоник — известный наемный убийца, ставший символом рискованности и безнаказанности в преступном мире 90-х. Его жестокость поражала, а умение избегать правосудия вызывало неподдельное восхищение и ужас у общественности.

В преддверии годовщины его смерти ura.ru напомнили три самых впечатляющих побега из неволи, которые вошли в историю криминала.

Побег из зала суда на грани фола

Осужденный на восемь лет строгого режима за изнасилование, он во время заседания суда попросил разрешение попрощаться с супругой. Воспользовавшись тем, что охранники отвлеклись, Солоник их раскидал и выпрыгнул из окна на втором этаже.

Полтора месяца его искали по стране, а обнаружили в Тюмени, в салоне красоты, где пытался удалить родинку над губой. За это ему добавили четыре года. Интересно, что именно в Тюмени 3 июня 1990 года он совершил свое первое заказное убийство, убив лидера ишимской ОПГ Николая Причинича.

«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
Узнать подробнее

Бегство из пермской колонии: выживание среди врагов.

После ареста Солоник переведен в пермскую колонию, его прошлое, как сотрудника милиции, осужденного за изнасилование, сделало его мишенью для других заключенных. В результате нападок со стороны арестантов на его голове осталось около 30 шрамов, что толкнуло его на второй побег. ИТК-8 он покинул, прорезав канализационные трубы сварочным аппаратом.

Триумфальное бегство. Новая жизнь и смерть.

В 1995 году он стал первым, кому удалось сбежать из СИЗО «Матросская тишина». В этом ему помогал сержант Меньшиков, связанный с преступными группировками.

После побега он некоторое время жил во Владимирской области, затем переехал в Киев, а в августе 1995 года появился в Афинах под именем Владимира Кесова, организовав собственную банду, занимающуюся наркотрафиком и убийствами.

31 января 1997 года Александра Солоника задушил другой киллер и бывший морпех Александр Пустовалов, более известный, как «Саша солдат».

В Тюмени подростки стали реже вступать в брак
Узнать подробнее

Ранее мы писали о криминальном авторитете Гансе — Юрие Тишенкове, которому застройщик выплатил солидную компенсацию, так как его дом попал под КРТ.

Читайте также:
Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожать Молодые, готовьтесь. Свадьбы в Тюмени могут серьезно подорожатьСтало известно, сколько тюменцев поддерживают запрет гаданий Таро Почти единогласно. Строительство тюменского кампуса из-за роста цен подорожало до 36,6 млрд рублей Тюменский межвузовский кампус стал дороже на четыре миллиарда
#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюменская область#СИЗО#Уголовное дело#Побег#Компенсация#Александр Солоник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика