А нашли у косметолога в Тюмени… Топ-3 побегов легендарного киллера Солоника

Полтора месяца его искали по стране, а обнаружили в Тюмени, в салоне красоты, где пытался удалить родинку над губой. За это ему добавили четыре года. Интересно, что именно в Тюмени 3 июня 1990 года он совершил свое первое заказное убийство, убив лидера ишимской ОПГ Николая Причинича.