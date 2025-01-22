Татьянин день-2025: традиции праздника и афиша Дня студента в Тюмени

Posted 22 января, 01:00
Published 22 января, 01:00
Modified 22 января, 08:22
Updated 22 января, 08:22
Традиционно Татьянин день отмечается 25 января. В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Татианы Римской. Она жила в III веке в семье римского проконсула и была казнена вместе с отцом во время гонений христиан. Татиана известная тем, что согласно летописям, по ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов, в том числе в результате землетрясений. В во время пыток все их следы на теле девушки исчезали за ночь.
Неслучайно официальная история студенчества в России началась именно в этот день. В XVIII веке граф Шувалов в качестве подарка для своей матери Татьяны Петровны на Татьянин день просил об открытии Московского университета. Императрица Елизавета пошла ему навстречу и подписала указ 25 января 1755 года.
С тех пор святая Татиана считается покровительницей российских студентов. Но тесно связывать студенческий праздник с этой святой стали после открытия в 1791 году при МГУ домового храма Мученицы Татианы. Всероссийским праздник стал еще позже — лишь в 1850 году при императоре Николае I. Именно он велел отмечать 25 января как единый праздник для всех высших учебных заведений Российской империи.
Студенты очень почитают святую Татиану: 25 января обычно совпадает с окончанием зимней сессии, и студенты до сих пор просят ее о помощи в учебе и успешной сдаче экзаменов.
Российский день студенчества не совпадает с Международным днем студентов, который отмечается 17 ноября.
В преддверии Татьяниного дня 24 января на катке «Сердце Тюмени» проведут спортивные состязания и флешмоб. Любой желающий сможет поучаствовать в спортивной эстафете на льду. А после этого стать частью одного большого сердца: участникам помогут выстроиться в нужном порядке на льду, чтобы повторить форму самого катка. А когда по команде организаторов все включат фонарики на телефонах, получится символическое «зажженное сердце студента».
К тому же весь вечер на льду будут люди с фототабличками со словами поддержки к предстоящим зачетам и экзаменам для студентов. Каждый участник мероприятия сможет обняться и сфотографироваться с таким человеком, чтобы поделиться удачей.
Днем 25 января каток «Сердец Тюмени» станет бесплатным для всех студентов. Главное, не забыть студенческий билет, его попросят показать на входе.
Акция с таким названием пройдет в Торговом центре «Кристалл». С 21 января покупателей встречают специалисты Дома культуры «Торфяник». Они расспросят тюменцев об их студенческой жизни, и самые интересные истории войдут в видеоролик «Воспоминания о студенческой жизни». Монтировать интервью в один большой рассказ будут участники медиа-школы «Медиум», а результат опубликуют на страничке дома культуры в социальных сетях.
В День студента тюменские вузы традиционно организуют праздничные мероприятия для своих учащихся и всех желающих.
В ТюмГУ проведут интеллект-шоу «Университетские династии» для новичков и опытных участников. Турнир состоится в 18:30 часов 24 января аудиториях на пятом этаже главного корпуса вуза. К участию приглашают не только студентов, но и выпускников ТюмГУ, команды нужно зарегистрировать до 23 января.
25 января в 11:00 часов в спорткомплексе «Олимпия» команды студенческих объединений ТюмГУ сразятся в турнире по лазертагу. На входе спросят карту-пропуск. Регистрация команд также продлится до 23 января.
Этот год станет юбилейным для Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Пятый запуск стартует в Татьянин день 25 января в Тюмени. Участвовать могут студенты вузов, учащиеся средних учебных заведений и ученики 11-х классов тюменских школ. В программе большой концерт и множество интересных интерактивов.
Стартап-студия из Тюмени предложила открыть стартап «Студмарт», который сделает студентов со всех уголков страны счастливее. Проект поможет объединить вузы и бизнес на одной платформе. Студенты смогут получать скидки от партнеров, а предприниматели — расширять аудиторию.