Татьянин день-2025: традиции праздника и афиша Дня студента в Тюмени

Традиционно Татьянин день отмечается 25 января. В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Татианы Римской. Она жила в III веке в семье римского проконсула и была казнена вместе с отцом во время гонений христиан. Татиана известная тем, что согласно летописям, по ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов, в том числе в результате землетрясений. В во время пыток все их следы на теле девушки исчезали за ночь.