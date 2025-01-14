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Posted 14 января, 13:05

Published 14 января, 13:05

Modified 14 января, 13:05

Updated 14 января, 13:05

Китайский Новый год наступит 29 января 2025 года

Китайский Новый год: как отмечают праздник и когда будет в 2025 году

14 января 2025, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.

Китайский Новый год наступит 29 января 2025 года

Вообще, китайский Новый год считается самым важным праздником в странах Восточной Азии. Он наступит в конце месяца и продлится до февраля следующего года.

Известно, что история китайского Нового года насчитывает более четырех тысяч лет. Торжество начинается со второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. Обычно его отмечают в период с 21 января по 21 февраля. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.

2025 год проходит по знаком Змеи (год Змеи занимает шестое место в 12-летнем цикле Восточного гороскопа).

Зеленая Деревянная Змея отличается честностью, бесконфликтностью, чуткостью, добротой, заботой и способностью к прощению. Предыдущий такой год был 60 лет назад. Цикл завершится как раз в 2025 году.

Зачастую китайцы празднуют в домашней обстановке и редко куда-то выбираются. Семьи собираются у старших родственников.

— Что касается подарков, то многие дарят красные конверты с деньгами, известные как «хунбао». Хорошие подарки — фрукты, ягоды, сладкие букеты. Мы будем рады получить сюрпризы из парных предметов, так как четные числа считаются счастливыми, — рассказала «Нашему городу» жительница Поднебесной.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники МЧС проверили толщину льда на тюменских водоемах в преддверии крещенских купаний.

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