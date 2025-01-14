Китайский Новый год: как отмечают праздник и когда будет в 2025 году

Posted 14 января, 13:05
Published 14 января, 13:05
Modified 14 января, 13:05
Updated 14 января, 13:05
Известно, что история китайского Нового года насчитывает более четырех тысяч лет. Торжество начинается со второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. Обычно его отмечают в период с 21 января по 21 февраля. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.
2025 год проходит по знаком Змеи (год Змеи занимает шестое место в 12-летнем цикле Восточного гороскопа).
Зеленая Деревянная Змея отличается честностью, бесконфликтностью, чуткостью, добротой, заботой и способностью к прощению. Предыдущий такой год был 60 лет назад. Цикл завершится как раз в 2025 году.
Зачастую китайцы празднуют в домашней обстановке и редко куда-то выбираются. Семьи собираются у старших родственников.
— Что касается подарков, то многие дарят красные конверты с деньгами, известные как «хунбао». Хорошие подарки — фрукты, ягоды, сладкие букеты. Мы будем рады получить сюрпризы из парных предметов, так как четные числа считаются счастливыми, — рассказала «Нашему городу» жительница Поднебесной.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники МЧС проверили толщину льда на тюменских водоемах в преддверии крещенских купаний.