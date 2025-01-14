Китайский Новый год: как отмечают праздник и когда будет в 2025 году

Известно, что история китайского Нового года насчитывает более четырех тысяч лет. Торжество начинается со второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. Обычно его отмечают в период с 21 января по 21 февраля. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.