В Тюмени из-за строительства теплосети перекроют дорогу на улице Паровозной

Posted 14 января, 11:46
Published 14 января, 11:46
Modified 14 января, 11:48
Updated 14 января, 11:48
Уточняется, что решение о перекрытии улицы связано со строительством теплосетей. Ограничения будут длиться с 25 января по 15 февраля.
— В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Паровозной в районе здания № 20, — сообщили в Департаменте.
Тюменских автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. Объезжать перекрытый участок можно по улицам 9 января и Транспортной.
Ранее «Наш город» писал о том, что автомобильную дорогу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах.