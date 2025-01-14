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Posted 14 января, 11:46

Published 14 января, 11:46

Modified 14 января, 11:48

Updated 14 января, 11:48

В Тюмени из-за строительства теплосети перекроют дорогу на улице Паровозной

В Тюмени из-за строительства теплосети перекроют дорогу на улице Паровозной

14 января 2025, 11:46
Фото: 1MI.
С 25 января по 15 февраля в нашем городе перекроют дорогу по улице Паровозной. Об этом рассказали в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Уточняется, что решение о перекрытии улицы связано со строительством теплосетей. Ограничения будут длиться с 25 января по 15 февраля.

— В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Паровозной в районе здания № 20, — сообщили в Департаменте.

Тюменских автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. Объезжать перекрытый участок можно по улицам 9 января и Транспортной.

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Ранее «Наш город» писал о том, что автомобильную дорогу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Теплосети#Департамент дорожной инфраструктуры#Автомобильная дорога
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