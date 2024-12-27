Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах

Posted 27 декабря, 07:08
Published 27 декабря, 07:08
Modified 27 декабря, 07:10
Updated 27 декабря, 07:10
Госавтоинспекция предупредила об обострении аварийной обстановки на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Водителей призвали сбавить скорость и реже идти на обгон с выездом на встречную полосу.
По данным ГАИ, небезопасный выезд на встречку стал причиной аварии с одним пострадавшим. «Лада» и «Газель» столкнулись на 432-м км трассы в Уватском районе. Травмы получил 38-летний пассажир «Лады». В районе места ДТП движение частично ограничено: в обоих направлениях машины пропускают в реверсивном режиме.
Еще одна авария произошла на 269-м км той же трассы на территории Тобольского района. «Джили» и большегруз «МАН» столкнулись, и фуру от силы удара развернуло на дороге. В результате ДТП пострадали 43-летний мужчина и 71-летняя женщина.
«Полоса движения в сторону Югры закрыта для движения, по другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме. Водители, сбавьте скорость на трассах!» — говорится в сообщении ГАИ.
Напомним, на трассе Тюмень-Омск в массовой аварии с участием КамАЗа, Scania, Renault и LADA Priora погиб водитель грузовика, два человека пострадали. ДТП случилось из-за превышения скорости одним из водителей.