Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах

По данным ГАИ, небезопасный выезд на встречку стал причиной аварии с одним пострадавшим. «Лада» и «Газель» столкнулись на 432-м км трассы в Уватском районе. Травмы получил 38-летний пассажир «Лады». В районе места ДТП движение частично ограничено: в обоих направлениях машины пропускают в реверсивном режиме.