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Posted 27 декабря, 07:08

Published 27 декабря, 07:08

Modified 27 декабря, 07:10

Updated 27 декабря, 07:10

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местах

27 декабря 2024, 07:08
Фото: ГАИ Тюменской области.
Сюжет
ДТП
Движение транспорта ограничено сразу на двух участках федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Всему виной аварии в Уватском и Тобольском районах.

Госавтоинспекция предупредила об обострении аварийной обстановки на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Водителей призвали сбавить скорость и реже идти на обгон с выездом на встречную полосу.

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По данным ГАИ, небезопасный выезд на встречку стал причиной аварии с одним пострадавшим. «Лада» и «Газель» столкнулись на 432-м км трассы в Уватском районе. Травмы получил 38-летний пассажир «Лады». В районе места ДТП движение частично ограничено: в обоих направлениях машины пропускают в реверсивном режиме.

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Еще одна авария произошла на 269-м км той же трассы на территории Тобольского района. «Джили» и большегруз «МАН» столкнулись, и фуру от силы удара развернуло на дороге. В результате ДТП пострадали 43-летний мужчина и 71-летняя женщина.

«Полоса движения в сторону Югры закрыта для движения, по другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме. Водители, сбавьте скорость на трассах!» — говорится в сообщении ГАИ.

Напомним, на трассе Тюмень-Омск в массовой аварии с участием КамАЗа, Scania, Renault и LADA Priora погиб водитель грузовика, два человека пострадали. ДТП случилось из-за превышения скорости одним из водителей.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Авария на дороге
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