Стали известны подробности ДТП, произошедшего на трассе Тюмень — Омск. Есть погибший

Posted 23 декабря, 04:45
Published 23 декабря, 04:45
Modified 23 декабря, 07:08
Updated 23 декабря, 07:08
В результате массовой аварии погиб водитель Renault, еще два человека с травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время движение для транспортных средств на данном участке дороги полностью перекрыто. Альтернативный маршрут организован через село Новая Заимка.
Добавлено в 12:02:
По предварительным данным, водитель Scania не учел погодные условия и допустил наезд на КамАЗ, совершающий поворот. В результате столкновения оба грузовика выехали на встречную полосу дороги, где врезались в грузовик Renault и LADA Priora.
В ДТП погиб 40-летний водитель грузовика Renault, житель Новгородской области. Ранения получили водители Scania и КамАЗа. Водитель легковушки не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что 21 декабря на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. На 473-м километре трассы столкнулись KIA Sportage и большегруз Volvo. В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.