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Posted 23 декабря, 04:45

Published 23 декабря, 04:45

Modified 23 декабря, 07:08

Updated 23 декабря, 07:08

На трассе Тюмень — Омск в массовой аварии погиб водитель грузовика

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на трассе Тюмень — Омск. Есть погибший

23 декабря 2024, 04:45
Фото: МЧС ТО.

На трассе Тюмень — Омск в массовой аварии погиб водитель грузовика

Сюжет
ДТП
На 120-километре автомобильной дороги столкнулись болшегрузы КамАЗ, Scania, Renault и LADA Priora. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате массовой аварии погиб водитель Renault, еще два человека с травмами были доставлены в больницу.

Фото: МЧС ТО

В настоящее время движение для транспортных средств на данном участке дороги полностью перекрыто. Альтернативный маршрут организован через село Новая Заимка.

Добавлено в 12:02:

По предварительным данным, водитель Scania не учел погодные условия и допустил наезд на КамАЗ, совершающий поворот. В результате столкновения оба грузовика выехали на встречную полосу дороги, где врезались в грузовик Renault и LADA Priora.

В ДТП погиб 40-летний водитель грузовика Renault, житель Новгородской области. Ранения получили водители Scania и КамАЗа. Водитель легковушки не пострадал.

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Ранее «Наш Город» писал, что 21 декабря на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. На 473-м километре трассы столкнулись KIA Sportage и большегруз Volvo. В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.

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