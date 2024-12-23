Еще двое в больнице — «Нива» слетела с тюменской трассы в кювет

Ранее три больше груза и легковушка столкнулись на 120-м км тюменской трассы. Водитель грузовика Scania слишком разогнался и врезался в КамАЗ, а их оба вынесло на встречную полосу, где фуры врезались в грузовик Renault и LADA Priora. Один человек погиб, два пострадали.