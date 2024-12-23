Еще двое в больнице — «Нива» слетела с тюменской трассы в кювет

Posted 23 декабря, 09:04
Published 23 декабря, 09:04
Modified 23 декабря, 09:06
Updated 23 декабря, 09:06
Автомобиль ВАЗ 21214 вылетел с дороги и застрял среди деревьев в Нижнетавдинском районе. Авария произошла вскоре после 11:00 часов на 25-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда.
Предварительно, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. в салоне находились два человека, оба получили травмы. Пострадавших передали прибывшей бригаде скорой помощи.
На месте происшествия работал отдельный пост № 130 села Тюнёво противопожарной службы Тюменской области совместно с сотрудниками областного главка МЧС России.
Ранее три больше груза и легковушка столкнулись на 120-м км тюменской трассы. Водитель грузовика Scania слишком разогнался и врезался в КамАЗ, а их оба вынесло на встречную полосу, где фуры врезались в грузовик Renault и LADA Priora. Один человек погиб, два пострадали.