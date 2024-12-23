nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 09:04

Published 23 декабря, 09:04

Modified 23 декабря, 09:06

Updated 23 декабря, 09:06

Еще двое в больнице — «Нива» слетела с тюменской трассы в кювет

Еще двое в больнице — «Нива» слетела с тюменской трассы в кювет

23 декабря 2024, 09:04
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Два человека пострадали в результате аварии с отечественной легковушкой в Тюменской области.

Автомобиль ВАЗ 21214 вылетел с дороги и застрял среди деревьев в Нижнетавдинском районе. Авария произошла вскоре после 11:00 часов на 25-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда.

Предварительно, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. в салоне находились два человека, оба получили травмы. Пострадавших передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Подросток на иномарке влетел в машину с ребенком
Узнать подробнее

На месте происшествия работал отдельный пост № 130 села Тюнёво противопожарной службы Тюменской области совместно с сотрудниками областного главка МЧС России.

Ранее три больше груза и легковушка столкнулись на 120-м км тюменской трассы. Водитель грузовика Scania слишком разогнался и врезался в КамАЗ, а их оба вынесло на встречную полосу, где фуры врезались в грузовик Renault и LADA Priora. Один человек погиб, два пострадали.

Читайте также:
Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТПАвария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителейНочная поездка стала смертельной для тюменца
#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика