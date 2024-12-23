Хотела проскочить: тюменка врезалась в школьный автобус

Posted 23 декабря, 09:50
Published 23 декабря, 09:50
Modified 23 декабря, 09:52
Updated 23 декабря, 09:52
Школьный автобус и иномарка столкнулись на перекрестке в центре поселка Голышманово. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса женщина за рулем «Киа» не предоставила преимущество в движении школьному автобусу, и транспортные средства столкнулись.
По счастью, в салоне автобуса находился только водитель. Перед этим он высадил детей у места проведения новогоднего утренника и поехал на заправку.
Пострадавших в ДТП не было. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.
В Заводоуковском районе случилась смертельная авария с участием трех грузовиков и легковушки. По воле случая, именно водитель легкового автомобиля не пострадал. Один водитель фуры погиб, двое других получили травмы и попали в больницу.