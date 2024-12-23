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Posted 23 декабря, 09:50

Published 23 декабря, 09:50

Modified 23 декабря, 09:52

Updated 23 декабря, 09:52

Хотела проскочить: тюменка врезалась в школьный автобус

Хотела проскочить: тюменка врезалась в школьный автобус

23 декабря 2024, 09:50
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Автоледи на иномарке врезалась в автобус, в котором детей возили на новогодний утренник.

Школьный автобус и иномарка столкнулись на перекрестке в центре поселка Голышманово. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса женщина за рулем «Киа» не предоставила преимущество в движении школьному автобусу, и транспортные средства столкнулись.

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По счастью, в салоне автобуса находился только водитель. Перед этим он высадил детей у места проведения новогоднего утренника и поехал на заправку.

Пострадавших в ДТП не было. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

В Заводоуковском районе случилась смертельная авария с участием трех грузовиков и легковушки. По воле случая, именно водитель легкового автомобиля не пострадал. Один водитель фуры погиб, двое других получили травмы и попали в больницу.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Авария на дороге
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