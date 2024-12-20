Ночная поездка стала смертельной для тюменца

По данным областной Госавтоинспекции, авария случилась под утро на 29-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. В салоне находился только 41-летний водитель, полученные травмы оказались для него смертельными.