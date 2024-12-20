Ночная поездка стала смертельной для тюменца

Posted 20 декабря, 03:15
Published 20 декабря, 03:15
Modified 20 декабря, 03:20
Updated 20 декабря, 03:20
По данным областной Госавтоинспекции, авария случилась под утро на 29-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. В салоне находился только 41-летний водитель, полученные травмы оказались для него смертельными.
«Автомобиль съехал в кювет, затем въехал в дерево. 41-летний водитель погиб», — говорится в сообщении ГАИ.
Специалисты работают на месте ДТП в Нижнетавдинском районе, выясняют все обстоятельства инцидента, добавили в инспекции.
Прокуратура начала собственную проверку и даст оценку тому, как соблюдались требований безопасности дорожного движения. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело в связи с гибелью человека.
Накануне «Наш Город» сообщал о жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, в котором получили травмы двое детей. Один из пострадавших — младенец.