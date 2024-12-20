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Posted 20 декабря, 03:15

Published 20 декабря, 03:15

Modified 20 декабря, 03:20

Updated 20 декабря, 03:20

Ночная поездка стала смертельной для тюменца

Ночная поездка стала смертельной для тюменца

20 декабря 2024, 03:15
Фото: ГАИ Тюменской области.
Сюжет
ДТП
В ночь на 20 декабря житель Тюменской области не справился с рублем и погиб в ДТП.

По данным областной Госавтоинспекции, авария случилась под утро на 29-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. В салоне находился только 41-летний водитель, полученные травмы оказались для него смертельными.

«Автомобиль съехал в кювет, затем въехал в дерево. 41-летний водитель погиб», — говорится в сообщении ГАИ.
Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе
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Специалисты работают на месте ДТП в Нижнетавдинском районе, выясняют все обстоятельства инцидента, добавили в инспекции.

Прокуратура начала собственную проверку и даст оценку тому, как соблюдались требований безопасности дорожного движения. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело в связи с гибелью человека.

Накануне «Наш Город» сообщал о жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, в котором получили травмы двое детей. Один из пострадавших — младенец.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Нижняя Тавда#Авария на дороге
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