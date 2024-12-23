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Posted 23 декабря, 09:36

Published 23 декабря, 09:36

Modified 23 декабря, 09:38

Updated 23 декабря, 09:38

Иномарка сбила девушку на тротуаре около школы в Тюмени

Иномарка сбила девушку на тротуаре около школы в Тюмени

23 декабря 2024, 09:36
Фото: 1MI.
Легковушка сбила пешехода прямо на тротуаре около 88-й школы в Тюмени.

Жёсткая авария произошла около одной из школ в Калининском округе Тюмени днем 23 декабря. Водитель «Тойоты» рассказал, что его подрезала маршрутка, ехавшая в том же направлении. Чтобы избежать столкновения с пассажирским транспортом, ему ничего не оставалось, только как заехать на тротуар.

Там под колеса машины попала девушка. Ее увезла бригада скорой помощи, степень ее травм не уточняется.

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Водитель не пытался скрыться. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как писал «Наш Город», в предобеденное время на одном из самых оживленных перекрестков легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево. Место аварии огородили, и пробка растянулась примерно на полтора километра.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пострадавшие
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