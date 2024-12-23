Иномарка сбила девушку на тротуаре около школы в Тюмени

Жёсткая авария произошла около одной из школ в Калининском округе Тюмени днем 23 декабря. Водитель «Тойоты» рассказал, что его подрезала маршрутка, ехавшая в том же направлении. Чтобы избежать столкновения с пассажирским транспортом, ему ничего не оставалось, только как заехать на тротуар.