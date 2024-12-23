Иномарка сбила девушку на тротуаре около школы в Тюмени

Posted 23 декабря, 09:36
Published 23 декабря, 09:36
Modified 23 декабря, 09:38
Updated 23 декабря, 09:38
Жёсткая авария произошла около одной из школ в Калининском округе Тюмени днем 23 декабря. Водитель «Тойоты» рассказал, что его подрезала маршрутка, ехавшая в том же направлении. Чтобы избежать столкновения с пассажирским транспортом, ему ничего не оставалось, только как заехать на тротуар.
Там под колеса машины попала девушка. Ее увезла бригада скорой помощи, степень ее травм не уточняется.
Водитель не пытался скрыться. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Как писал «Наш Город», в предобеденное время на одном из самых оживленных перекрестков легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево. Место аварии огородили, и пробка растянулась примерно на полтора километра.