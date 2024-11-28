В Тюмени ищут мужчину, которого водитель автобуса протащил по дороге

Posted 28 ноября, 08:22
Published 28 ноября, 08:22
Modified 28 ноября, 08:24
Updated 28 ноября, 08:24
Вчера, 27 ноября, водитель автобуса №30 не заметил садящегося пассажира, закрыл двери и поехал от остановки. В результате мужчину протащило по земле, он получил серьезные ушибы.
На следующий день прошла встреча заместителя главы города, директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и генерального директора АО «ТПАТП № 1». В обсуждении также приняли участие начальник колонны и сам водитель 30-го автобуса.
Установлено, что стаж водителя составляет 15 лет. За это время никаких нарушений за ним не было замечено. Сейчас в отношении водителя проводится проверка и будет дана оценка его действиям.
«Просим пострадавшего обратиться в АО „ТПАТП № 1“ по адресу: улица Республики, дом 206а. Телефон 27-28-25. Электронная почта: patp1@tat72.ru», — указано в telegram-канале «Тюмень. Администрация города».
На прошлой неделе в результате аварии с участием двух автобусов пострадало несколько тюменцев. Столкнулись автобусы №51 и №57.